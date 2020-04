Mobilità sostenibile: il futuro è (anche) nell’idrogeno

Facciamo il punto sulle tecnologie disponibili per un futuro a emissioni zero. E su come potrebbe riguardarci come consumatori responsabili

Con l’emergenza Covid19, insieme alla gran parte delle attività lavorative è diminuito anche l’inquinamento. Nella difficoltà del momento, si tratta solo parzialmente di una buona notizia: quando le attività riprenderanno, c’è il rischio che all’urgenza di rimettere in moto l’economia corrisponderà anche una maggiore tolleranza nei confronti delle emissioni. Con la ripresa della produzione polveri sottili, CO2 e altri ‘climalteranti’ potrebbero aumentare rispetto ai livelli precedenti, per recuperare il tempo perduto. E così con il traffico, le attività produttive e tutto il resto potrebbe recuperare anche l’inquinamento, che come il Coronavirus si accanisce sulle nostre vie aeree.

Questo è dunque il momento di riflettere, come si è detto spesso: non solo sulla nostra dimensione personale, ma anche sulla sostenibilità del nostro modello di sviluppo e sui nostri stili di vita.

Uno dei temi cruciali in questo senso è quello delle fonti energetiche. Chi acquista un’auto nuova, ad esempio, sempre più spesso si trova a valutare le alternative ai tradizionali motori a benzina e diesel: ibrido, elettrico, Gpl, metano. Non solo per il risparmio economico, ma anche per le restrizioni alla circolazione, l’aumento delle accise sui carburanti più inquinanti – il cui impatto sarà sempre crescente – e in previsione delle evoluzioni tecnologiche dei motori, che potrebbero presto rendere superate (e perciò meno convenienti) le versioni precedenti. Non è più dunque un tema per soli appassionati di macchine, ma è ormai entrato nelle valutazioni quotidiane di tutti.

Elettrico vs. idrogeno

I fautori della trazione elettrica sottolineano come questa sia una tecnologia ormai più matura e dal rendimento energetico migliore, e che l’idrogeno ha invece molti difetti: difficoltà di trasporto, mancanza di una rete di distribuzione, elevata infiammabilità, rendimento energetico inferiore. E poi la produzione: se avviene a partire dagli scarti degli idrocarburi (idrogeno ‘grigio’) non c’è molto guadagno in sostenibilità; se prodotto dall’acqua per elettrolisi (idrogeno ‘verde’) è più costoso. D’altro canto, i vantaggi dell’idrogeno non mancano: le batterie dell’elettrico sono ingombranti e pesanti, oltre che di grande impatto ambientale in fase di smaltimento, il che rende l’idrogeno molto più vantaggioso per le lunghe percorrenze e per alimentare mezzi grandi e pesanti come navi, treni, autobus e tir. Inoltre, i tempi di rifornimento per un’auto sono di pochi minuti, mentre le colonnine elettriche hanno tempi di ricarica che vanno da mezz’ora a più ore. I costi maggiori, infine, sono essenzialmente dovuti al fatto che produzione di idrogeno verde, consumo e rete di distribuzione non sono ancora molto sviluppati: una volta decollati, dicono i fautori, anche i costi diminuiranno, come già è accaduto per l’elettrico. Dal 2010 il prezzo per megawattora è già calato di ben sette volte.

Idrogeno: chi ci crede e chi no

Anche le case automobilistiche si dividono. Se tra le altre Wolkswagen è per l’elettrico e non intende investire in idrogeno, Toyota e Hyundai credono in entrambi. In Giappone, il paese che più sta scommettendo sull’idrogeno, Toyota commercializza già la Mirai, una berlina che oggi costa circa 60.000 euro; la Hyundai ha lanciato la Nexo, un Suv che con un pieno di 7 euro arriva a fare 800 km. E le auto delle Olimpiadi di Tokyo saranno tutte a idrogeno: la visibilità sarà enorme e contribuirà a diffonderne l’uso nel mondo.

I costruttori di mezzi pesanti sembrano molto più motivati a investire in idrogeno. Più avanti tra tutti è l’italiana Iveco, che in consorzio con l’americana Nikola Corporation entro il 2023 lancerà Nikola Tre, un truck con oltre 1000 km di autonomia. Iveco costruisce anche mezzi di trasporto pubblico, e il successo di Nikola Tre potrebbe avere un forte impatto sull’offerta di mezzi puliti per le nostre flotte di autobus. Anche altre case costruttrici sono impegnate a sviluppare progetti, come Scania, Mercedes e Tesla: ma Iveco è partita per prima, e ora gode di un sensibile vantaggio.

Come fu già per l’elettrico (e il problema è solo in parte risolto), la produzione di veicoli a idrogeno resterà limitata finché non sarà disponibile un’adeguata rete di distribuzione, che a sua volta non verrà sviluppata se non ci saranno abbastanza auto circolanti: il classico cane che si morde la coda. Per favorire la diffusione delle nuove tecnologie è dunque necessario allineare domanda e offerta mettendo intorno a un tavolo tutti gli attori: costruttori di automobili, produttori, distributori, autorità regolatrici, legislatori.

Altro partner strategico è dunque chi è interessato a produrre idrogeno. Enel, big player dell’energia italiana, ha da tempo puntato sull’elettrico e si dichiara non interessata, mentre Eni ha già cominciato a investire non solo sulla produzione, ma in partnership con Snam ha anche avviato una sperimentazione per l’uso domestico, miscelando l’idrogeno al 5-10% con il metano nella normale rete di distribuzione di Contursi Terme, nel Salernitano. Il Cane a sei zampe ha inoltre realizzato già un punto di rifornimento per veicoli nella stazione di servizio Eni a san Donato Milanese, con produzione del gas sul posto da pannelli fotovoltaici; presto ne aprirà uno presso Venezia, in collaborazione con il comune e con Toyota Italia che ha messo a disposizione gratuita 10 Mirai. Altri punti sono in arrivo in Trentino Alto Adige. Ma non bisogna per forza andare così lontano: nel distributore Eni di Magliana Nord, sulla Roma-Fiumicino, c’è un impianto mai attivato ma potenzialmente funzionante. In attesa che arrivi la domanda.

Non solo automobili

Oltre all’autotrazione, su cui è avanti la ‘solita’ Germania ma anche il Portogallo, dove i bus alimentati a idrogeno cominciano a essere diffusi, il futuro potrebbe arrivare proprio dai grandi mezzi di trasporto. Riconvertire i vecchi treni diesel cambiandone il motore è molto più economico che elettrificare l’intera linea (dovendo comunque cambiare le motrici): molto attiva su questo la Regione Piemonte, che ha avviato un progetto con l’Università di Torino e RFI. Olandesi e Belgi si sono lanciati da qualche tempo nella ricerca e sperimentazione di motori per la navigazione marittima; mentre l’idrogeno, il cui uso è originariamente nato per la propulsione dei missili spaziali, avrà certamente un futuro in aeronautica. Ed è una ottima notizia: l’aereo è anche uno dei mezzi in assoluto più inquinanti (per saperne di più: https://www.h2it.it/).

Lungi dall’essere una tecnologia perdente rispetto all’elettrico, l’idrogeno sembra dunque avviato a un futuro importante e sicuramente sostenibile. In quanto consumatori consapevoli, anche le nostre scelte individuali in quel futuro saranno decisive.

