Hanno scoperto in questo farmaco per il diabete l’elisir di lunga vita | Costa pochissimo, te lo passa anche la mutua

Migliorare lo stile di vita per molti di noi vuol dire prendersi cura di sé stessi con ogni mezzo possibile, compresa l’assunzione di un particolare farmaco?

Prendersi cura di sé stessi può diventare una vera e propria missione a tempo pieno e, molto spesso, numerose persone sono davvero disposte a tutto per raggiungere il proprio scopo.

Negli anni sono stati condotti numerosi studi scientifici che hanno permesso di individuare alimenti che migliorano l’equilibrio del corpo tra una migliore digestione, un maggior apporto energetico e la possibilità di eliminare definitivamente i chili di troppo.

Non di rado, poi, l’attenzione si concentra su alcuni farmaci destinati alla cura per determinate patologie, i quali sono risultati essere efficaci anche per la cura e benessere del corpo.

In queste ultime settimane, non a caso, l’attenzione si concentra su un tipo di farmaco a basso costo, notoriamente conosciuto per la cura del diabete.

Farmaco per il diabete diventa anche un elisir di lunga vita

Recentemente l’attenzione degli scienziati si è concentrata su un particolare tipo di farmaco usato per contrastare il diabete di tipo due, il quale si è rivelato essere un possibile elisir di lunga vita. Il farmaco in questione è in grado di proteggere dal cancro e impedisce il declino cognitivo contrastando anche la formazione delle malattie cardiache. La conferma di quanto detto, infatti, arriva da un attento studio che è stato fatto su un campione di 3000 persone di età compresa tra i 65 e i 79 anni, così come riporta in New York Post.

Il farmaco in questione è il Metformina, notoriamente conosciuto per la cura appunto del diabete in quanto aiuta le persone a ridurre la presenza di zuccheri nel sangue, evitando così picchi di glicemici.

La testimonianza incredibile sul farmaco del diabete

Sempre secondo quanto reso nato dal New York Post, il sindaco di West Harford, Shari Cantor è il marito Michael Cantor, famoso nella comunità in qualità di avvocato, hanno rivelato da stampa di assumere il farmaco Metformina da circa 10 anni, il quale si è rivelato essere un valido aiuto per gestire il peso e i picchi glicemici. In particolar modo, Michael ha rivelato di assumere il farmaco con regolarità da circa 10 anni, mentre Shari su suggerimento del marito ha iniziato ad assumerlo durante il periodo della pandemia come aiuto per ridurre e prevenire le infezioni.

A intervenire sulla questione è stato Stephen Austad, consulente scientifico per l’American Federation for Aging Research impegnato nello studio della biologia dell’invecchiamento: “Un gruppo di noi si è rivolto alla FDA per chiedere di approvare uno studio sulla Metformina. Se si potesse aiutare a prevenire più problemi allo stesso tempo, come pensiamo possa fare la metformina, allora si tratterebbe quasi del massimo in termini di medicina preventiva“.