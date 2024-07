Ammalarsi in ferie, non disperare: ora puoi sospenderle e recuperare più avanti il tempo sprecato | È legge, sei tutelato al 100%

Se ti ammali in ferie, non ti devi preoccupare, la legge ci dice che puoi sospenderle per poi riuscirle a recuperare ecco in che modo.

È capitato proprio a tutti, almeno una volta nella vita. Finalmente arriva il momento di andare in ferie ed ecco che ti sorprende il solito malanno stagionale che ti costringe a letto. Sembra essere una vera e propria maledizione.

Anzi a dire il vero, la scienza ci dice che è normale, secondo alcuni studi specifici non lavorare fa cambiare la routine e questo incide negativamente sulla capacità del sistema immunitario di rispondere agli attacchi di virus e batteri. Ecco per quale motivo si finisce dritti dritti a letto con la febbre.

Cosa alquanto curiosa vero? Sì, in effetti dobbiamo ammettere che è veramente così, ma se ce lo dicono degli studi scientifici noi possiamo farci ben poco. Se ci si ammala nel momento in cui si dovrebbe godere delle ferie, non rispettare, ma mettiti a letto e riposati.

Ricordando che a volte il riposo è la migliore delle cure che si possa offrire al proprio corpo, si può sottolineare come, in effetti, la legge ci tutela nel caso in cui ci si ammali anche durante il periodo di ferie.

La malattia in ambito lavorativo

Come ogni lavoratore saprà molto bene in ambito lavorativo la malattia è da sempre tutelata. Si tratta di una situazione in cui il lavoratore non è in grado di eseguire una prestazione lavorativa e non può recarsi sul posto di lavoro. Proprio in questi casi è diritto del lavoratore assentarsi e in ciò è tutelato sia a livello costituzionale che civilistico.

Allo stesso modo, la legge tutela anche il diritto alle ferie che per i lavoratori sono indispensabili affinché si possano recuperare le energie psico-fisiche per poter continuare a lavora durante l’anno.

E se la malattia si presenta durante le ferie?

Se la malattia di presenta prima delle ferie che sono già state programmate, allora esse potranno essere annullate dal dipendente. Quest’ultimo è in obbligo di fornire il certificato medico e di restare disponibile durante le fasce orarie previste per le visite fiscali.

Nel caso in cui la malattia si presenti, invece durante le ferie, allora si possono sospendere e quindi goderne in un secondo momento, dopo aver superato il periodo di malattia. Nel caso in cui ad ammalarsi è il figlio del dipendente, allora è possibile sospendere le ferie solo in caso di ricovero.