Auto in doppia fila, il trucco del portabagagli aperto per schivare le multe | La nuova tendenza per sfuggire all’occhio delle telecamere

Vuoi parcheggiare in doppia fila ma non ricevere delle multe? Allora lascia aperto il portabagagli, questa è la nuova tendenza degli automobilisti.

Il parcheggio in doppia fila è uno dei maggiori problemi di viabilità che affliggono le città dell’Italia intera. Purtroppo sono ancora troppo pochi gli automobilisti che riescono a comprendere quanto sia importante attenersi alle regole, comprese quelle sulla sosta.

Parcheggiare le vetture dove non è permesso è pericoloso tanto quanto un eccesso di velocità. Quando non viene garantita la viabilità in città, si finisce per diventare un problema per tutti gli utenti della strada, compresi i pedoni. Quante volte per via del parcheggio selvaggio si è costretti a passare in strada e passare sulla strada invece che sui marciapiedi?

Peccato che nonostante le evidenze sono ancora molti gli automobilisti che non rispettano le più banali regole, come il non parcheggiare in doppia fila. Sembra che ogni giorno vengano messi in campo dei trucchi per riuscire ad eludere il regolamento e adottare comportamenti che sembrano essere a proprio favore.

Nelle ultime settimane poi, si sarebbe diffuso un trucchetto per riuscire a parcheggiare un po’ dove si vuole senza rischiare la multa. Ecco di cosa si tratta.

Il Codice della Strada disciplina i parcheggi in maniera specifica

Come tutti gli automobilisti ben sapranno, il Codice della Strada non solo disciplina la marcia sulle strade tanto urbane quanto extraurbane, ma indica anche quali sono le regole per quello che riguarda il divieto di sosta o comunque dove non è possibile lasciare la propria auto.

Uno dei casi disciplinati dal CDS è proprio il parcheggio in doppia fila, un po’ come il parcheggio in zona vietata. In entrambe i casi, sono previste delle salatissime multe, oltre alle spese dovute per la rimozione forzata nel caso in cui ce ne siano gli estremi.

Coprire la targa per parcheggiare in seconda fila

Per evitare di ricevere delle multe salate, soprattutto nel caso in cui in strada ci siano delle telecamere, quello che cercano di fare alcuni automobilisti è coprire il numero di targa. Il modo di parcheggiare dovrebbe riuscire ad agevolare il trucchetto.

Affinchè la targa anteriore non venga vista si cerca di parcheggiare il più vicino possibile all’auto davanti. Invece per quello che riguarda la targa posteriore, si lascia il portabagagli aperto in modo tale che non si riesca a vedere il numero.