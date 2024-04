Basta spendere vagonate di quattrini in creme per la pelle | 5 ricette fai da te per cosmetici low cost

Perché non creare con le tue mani quello che ti serve per prenderti cura del tuo corpo? Con queste ricette di cosmetici naturali il Pianeta ti ringrazierà.

L’attenzione all’ambiente oggi passa anche dalla cosmesi. Tantissime persone scelgono prodotti naturali, green, che non contengano sostanze nocive per la natura.

C’è tutto un mondo da scoprire, e sono sempre più quelli che preferiscono realizzare in casa ciò che gli serve, i prodotti di tutti i giorni.

Se da un lato ci sono gli sperimentatori, che per esempio usano ormai bicarbonato e aceto per tutte le faccende di casa, c’è chi si spinge oltre.

Prova anche tu a realizzare in casa i cosmetici per la tua beauty routine con prodotti naturali. Creme, lozioni e shampoo green sono assolutamente da provare. Vediamo come realizzarne almeno 5, per cominciare.

Le ricette fai da te per cosmetici naturali

La prima ricetta è quella per un naturalissimo shampoo. Ti basterà versare in una ciotola 3 cucchiai di farina di ceci che pulisce delicatamente e unire un cucchiaio di aceto, che sgrassa e lucida il capello. Mescola per ottenere una crema densa e applica sul cuoio capelluto bagnato, massaggia e lascia agire per circa 10 minuti. Trascorso il tempo di posa risciacqua accuratamente. Mentre tieni lo shampoo in posa, perché non applicare una crema viso? In una ciotola ammorbidisci un cucchiaio di burro di karité e unisci 2 cucchiai di olio di jojoba mescolando, quindi aggiungi 1 cucchiaino di Vitamina E che puoi trovare sotto forma di olio o capsule e che è un ottimo antiossidante. Continuando a mescolare infine aggiungi anche 3 cucchiai di crema base neutra e 5 gocce di olio essenziale di Rosa Damascena per dare una leggera fragranza alla crema. Conserva in un barattolo di vetro e applica fino ad assorbimento.

Anche le mani hanno bisogno di essere nutrite, soprattutto quando fa freddo. In una ciotola ammorbidisci 2 cucchiai di burro di karité e unisci 2 cucchiai di olio di mandorle dolci e altrettanti di gel di aloe vera. Mescola e aggiungi 1 cucchiaino di olio di rosa mosqueta, che aiuta la rigenerazione della pelle, e profuma con 5 gocce di olio essenziale di camomilla, lenitiva. Mescola accuratamente e applica al bisogno.

Una coccola green per il tuo corpo

Infine le ultime due ricette sono una vera coccola per il tuo corpo. Per la crema nutriente corpo sciogli a bagnomaria in un pentolino 2 cucchiai di burro di cacao assieme a 3 cucchiai di olio di cocco. Quando saranno liquidi unisci 1/4 di tazza di olio di mandorle dolci e un cucchiaino di miele. Mescola fino ad ottenere una consistenza uniforme e infine profuma con 5 gocce di olio essenziale di vaniglia, una fragranza dolce e calda. Questa è una crema corpo particolarmente ricca e nutriente, da applicare dopo la doccia per una pelle morbida e setosa.

La sera poi, prima di andare a letto, prenditi cura anche dei tuoi piedi stanchi. Sciogli a bagnomaria 2 cucchiai di burro di karité e 3 cucchiai di olio di cocco fino a renderli liquidi. A questo punto aggiungi 1/4 di tazza di olio di jojoba e mescolando 10 gocce di olio essenziale di menta piperita e 5 gocce di olio essenziale di tea tree. Questi ultimi doneranno un effetto lenitivo e rinfrescante, ideale dopo una giornata in cui i piedi sono stati chiusi nelle scarpe.