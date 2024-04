Smartphone, con questo trucco potrai accenderlo anche se il pulsante di avvio non funziona

Utilizzando questo semplicissimo trucco potrai accedere il tuo smartphone anche nel caso in cui il pulsante non funzioni. Ecco in che modo.



Gli smartphone sono diventati una sorta di continuazione delle nostre braccia. Siamo sempre al telefono, ce lo dicono tutti. Viviamo in un mondo estremamente tecnologico in cui rimanere a contatto con le persone anche lontane si rivela veramente morto importante. Di sicuro non stupirà sapere che nel casi in cui il nostro smartphone si rompa improvvisamente cadiamo veramente nel panico.

Probabilmente è capitato a molti di coloro che adesso ci stanno leggendo. Utilizziamo il nostro cellulare così tanto, che a un certo punto potrebbero rompersi. Conoscere alcuni trucchetti per poterlo continuare ad utilizzare si rivela veramente molto importante.

Ovviamente non bisogna guardare solo il lato negativo di tutto questo, in effetti i nostri cari Smartphone hanno facilitato e non di poco la comunicazione, oltre all’accesso ad alcune informazioni e all’intrattenimento. Ad oggi l’utilizzo massivo che facciamo di questi dispositivi sembra essere del tutto normale, quasi non fa più notizia.

Può capitare che inaspettatamente però occorra affrontare delle situazioni critiche, come la rottura del pulsante di accensione. Ci sarebbe un modo alternativo per poter accendere il dispositivo senza la presenza di pulsante di accensione fisico. Ecco tutto quello che dovresti sapere.

Prevenire i guasti del pulsante di accensione

Innanzitutto cerchiamo di comprendere, come è possibile prevenire quelli che sono i guasti al pulsante di accensione del dispositivo. Occorre avere molta cura del proprio Smartphone evitando l’uso eccessivo del pulsante. Ricordiamo che a volte questo viene utilizzato anche per il sblocco del telefono, quando invece è possibile utilizzare ad esempio il “doppio tocco” o lo sblocco facciale, ovviamente molto dipende dal modello di Smartphone che si possiede.

Inoltre si rivela estremamente importante mantenere il telefono pulito, evitando che la sporcizia entri al di sotto del tasto provocandone un malfunzionamento.

Le valide alternative

Nel caso in cui nonostante tutte le attenzioni, il pulsante di accenzione del nostro Smartphone Si rompa, si possono applicare alcuni trucchetti. Il primo è quello di utilizzare il caricabatterie originale del telefono, utile nel caso in cui il dispositivo si sia spento perché completamente scarico. L’alternativa è quello di connettono al computer.

Si può poi utilizzare la modalità di recupero o recovery mode, pratica conosciuta da tutti gli studenti e aspetti di tecnologia, essa varia da modello a modello e da sistema operativo a sistema operativo. Sono utili anche le applicazioni di terze parti, in genere disponibili di specifici negozi online. Infine nel caso in cui tutte le modalità che sono state consigliate fino a questo momento non si sono rivelate efficaci, l’unica alternativa è quella di rivolgersi al servizio clienti.