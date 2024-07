Nuova Carta dedicata a te: da un paio di giorni potresti aver ricevuto un nuovo accredito di 500€ | Controlla di essere nella lista dei beneficiari

Il prossimo 24 luglio controlla il saldo della tua Nuova Carta dedicata a Te, ci potrebbero essere 500 euro ad aspettarti.

Ottime notizie per gli italiani che quando si tratta di pagamenti iniziano a scalpitare per comprendere cosa succederà a breve. Sono ormai mesi che si attendono notizie in merito a quello che possiamo definire come l’ammortizzatore sociale più atteso dell’anno.

Lo scorso 2023 erano state diverse le famiglie a poterne beneficiare, moltissimi coloro che hanno potuto provvedere a una serie di spese, senza dover andare ad intaccare il proprio denaro. Un vantaggio arrivato dalla concessione della Carta Dedicata a Te.

In un periodo economicamente così difficile, un sostegno da parte dello Stato si rivela di fondamentale importanza. Questo è il motivo per cui questa iniziativa è diventata la più attesa dell’anno. Le regole a riguarda sono semplice, tutto si basa sul valore ISEE che si ha per questo anno. Lo stesso criterio utilizzato anche lo scorso anno.

Quello che si vuole fare è andare ad aiutare quella che è la fascia più svantaggiata della popolazione italiana. Numerose le famiglie che vivono affrontando le difficoltà che la situazione economica del paese propone. Insomma, stiamo proprio in questo 24 luglio, dovrebbero arrivare le ricariche della Carta Dedicata a Te.

Come ottenere il beneficio

Si tratta di uno dei pochi benefici economici per cui non occorre presentare alcuna domanda. È sufficiente aver provveduto alla compilazione dell’ISEE a gennaio per riuscire ad essere valutati. I comuni stilano le graduatorie su cui si baserà poi l’assegnazione del bonus.

Pochi i requisiti, un ISEE di valore inferiore ai 15 mila euro e non percepire nessun altro bonus statale. Quindi sono tagliati fuori tutti coloro che ricevono Assegno di Inclusione e Carta Acquisti o Naspi, per tutti gli altri sono ottime le possibilità di ricevere la carta, comprensiva di buono benzina.

Stanno arrivando le ricariche

Stando alle notizie che di recente sono arrivate in merito al sostegno economico, proprio nella giornata del 24 luglio sono previste le pubblicazioni dei beneficiari. Quindi finalmente si avrà il bonus che si aspettava da tanto. A dire il vero, sono mesi che si attende una svolta che si è fatta attendere.

Successivamente occorrerà aspettare i classici tempi tecnici per avere poi, il denaro a disposizione. Quello che è certo è che ormai è questione veramente di giorni.