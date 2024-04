Questi elettrodomestici pesano per il 40% sulla bolletta anche se sono spenti | Staccali subito dalla presa

Ci sono alcuni elettrodomestici che inciderebbero per ben il 40% sulla tua bolletta per la fornitura elettrica anche se sono spenti.



Il quesito che ormai si pongono tutti gli italiani, è come sia possibile risparmiare sulla bolletta elettrica. I prezzi in continuo aumento per quello che riguarda l’energia di cui proprio non possiamo fare a meno all’interno delle nostre case, spinge ognuno di noi a cercare delle soluzioni che permettono di abbattere i costi.

In realtà possiamo affermare che sono moltissimi gli accorgimenti che si possono mettere in atto, al fine di riuscire ad ottenere un notevole risparmio in bolletta. Ci sono alcuni casi in cui consumiamo, senza nemmeno rendercene conto.

siamo certi che non sono pochi coloro che in questo momento ci diranno di fare il massimo per riuscire a risparmiare del denaro, per abbattere la bolletta dell’energia elettrica. Ma probabilmente leggendo questa breve guida si renderanno conto che quelli che credevano essere dei comportamenti perfetti per abbattere i costi, non fanno altro che continuare ad incidere sulla fornitura.

Se si vuole ottenere un reale risparmio, i primi elementi a cui prestare attenzione sono sicuramente gli elettrodomestici. Ognuno di noi ne usa una grande quantità intende la propria abitazione, non sapendo che ce ne sono alcuni che sono dei veri e propri vampiri per quello che riguardano l’energia elettrica.

La scelta dei dispositivi migliori

Il risparmio inizierebbe proprio nei momenti in cui si procede con la scelta dei propri elettrodomestici. Le direttive della legislazione hanno imposto che ogni elettrodomestico sia dotato di un’etichetta, sul quale venne indicata la classe energetica relativa a quel determinato prodotto. Nel momento in cui si va ad acquistare un nuovo elettrodomestico o occorrerebbe scegliere quelli di classe più elevata.

Altrettanto importante è scegliere un elettrodomestico che sia commisurato alla propria abitazione all’utilizzo che se ne farà. Acquistare un prodotto sottodimensionato ci condanna a una spesa molto più elevata dell’acquisto di un prodotto di maggiore potenza ma adatto al proprio utilizzo.

Lo stand-by il tuo nemico

Troppo spesso si lasciano gli elettrodomestici in stand-by credendo che non sia causa di consumo, ma non è affatto così. Le stampanti, i computer, i decoder, le consolle dei videogiochi, provano un consumo anche nel caso in cui siano in stand-by. Proprio per questo motivo si consiglia di applicare alcuni piccoli trucchi che permettono un risparmio anche in questo caso.

Si consiglia ad esempio di staccare la spina nel momento in cui non si utilizza più un elettrodomestico, ad esempio il condizionatore consuma anche in inverno, considerando che entra in modalità stand-by e non viene mai spento. Una buona abitudine è quella di utilizzare le multiprese dotate di pulsante, che permettono di spegnere facilmente l’elettrodomestico quando non è in utilizzo.