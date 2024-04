Tagliere di legno che puzza d’aglio | Il segreto della nonna per renderlo profumato senza usare detersivi

Fai moltissima attenzione alla pulizia del tuo tagliere di legno, se puzza d’aglio non resta che attuare il trucco della nonna.

Nel momento in cui parliamo della pulizia dei taglieri dobbiamo sempre differenziare la pulizia a seconda del tipo di materiale con il quale è realizzato, senza dimenticare che quelli di legno richiedono una maggiora attenzione.

In caso di taglieri fatti in plastica, infatti, è possibile anche provvedere a una manutenzione da effettuare con la lavastoviglie, ma tutto questo cambia con il legno che a causa delle altissime temperature potrebbe logorarsi con più facilità e non solo, dato che le schegge possono compromettere il funzionamento dell’elettrodomestico.

Bisogna, quindi, fare davvero moltissima attenzione fare in modo che il tagliere in legno non venga solo pulito nel migliore dei modi ma, al tempo stesso, deve esser privato completamente dai cattivi odori.

Ecco, dunque, come bisogna agire in tal senso soprattutto stiamo cercando di rimuovere il cattivo odore dell’aglio.

Come possiamo pulire il tagliere in legno?

La prima cosa che dobbiamo fare è quella di rimuovere la presenza di tutto lo sporco solido che si trova sul tagliere. Successivamente, concentriamo la nostra attenzione sul piano del nostro utensile da cucina.

Solitamente, per rimuovere i cattivi odori in senso generico, dunque, possiamo far affidamento al limone, il quale disinfetta il tagliere, portando via con sé tutto il resto. Il limone, però, potrebbe non risultare sufficiente se abbiamo usato la sua base per tagliare l’aglio, il quale lascia un cattivo odore davvero molto difficile da rimuove.

Usa il rimedio della nonna per pulire il tagliere sporco di aglio

Nel caso in cui avessimo utilizzato il tagliere per tagliare l’aglio da inserire in una ricetta qualsiasi, avremmo sicuramente notato che il forte odore è rimasto annidato nelle fibre del legno… è proprio non vuole andar via. Piuttosto che utilizzare rime che possiamo ritenere discutibili, un errore che non devi assolutamente fare è quello di lavare il tuo tagliere semplicemente utilizzando il detersivo.

Meglio attuare il rimedio della nonna, sarà sufficiente utilizzare del sale e limone ma con la seguente combinazione: prendi il sale e versalo su tutta la superficie del ta, poi prendi metà al limone anche usato e strofina per bene la superficie, dopodiché lasciamo il tutto in posa per almeno 15 minuti. Infine, sciacquiamo per bene il tagliere lavandolo normalmente e noterai fin da subito che il cattivo odore derivante dall’aglio sarà ormai un lontanissimo ricordo.