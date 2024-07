Rendi unico il tuo curruculum con questa formula segreta di Google | Perfezionalo subito e sarai il primo della lista per le aziende

Google ti offre una sorta di formula segreta che ti permette di rendere il tuo curriculum veramente unico. Ecco come lo devi scrivere.

Il curriculum è ciò che ti permette di presentarti alle aziende. Sappiamo che per ognuno dei disoccupati che si trova a scriverne uno non è mai semplice stilarlo in modo che sia veramente accattivante per le aziende.

In fondo proprio il curriculum è l’esempio di come un semplice foglio possa diventare veramente molto importanti. Il motivo è semplice, proprio questo è il primo passo che si compie per farsi conoscere dell’azienda per cui ci si vuole candidare.

Compilarlo senza prestare la giusta attenzione è un errore fin troppo grande che non si dovrebbe mai commettere. Troppo spesso avere un curriculum sbagliato ci fa perdere l’occasione di essere assunti. Considerando la grande crisi del mercato lavorativo, un passo falso potrebbe far perdere l’unica occasione che si ha a disposizione.

Ma in nostro soccorso ci verrebbe il vecchio e caro Google. Il motore di ricerca più utilizzato al mondo ci dice qual è il modo giusto per avere un curriculum vitae vincente. Prova a presentarlo al tuo prossimo colloquio e scoprirai che non puoi più farne a meno.

Il tuo curriculum diventerà vincente in poche mosse

Pensa a un curriculum che diventa finalmente vincente. Insomma, proprio quello di cui hai bisogno per poter finalmente avere il posto di lavoro che hai sempre sognato. Sembra che per raggiungere tale obiettivo ci sia una formula matematica che non sbaglia mai. Ma per comprenderne l’importanza, occorre chiarire alcuni elementi.

Il curriculum deve mettere in mostra la tua preparazione e quelle che sono le tue esperienze pregresse. Oltre a questo però, il curriculum deve anche essere in linea con quello che è il posto di lavoro per cui ci si vuole candidare.

La formula che devi assolutamente applicare

Google ci mette a disposizione una formula, ovvero, “ho raggiunto X, misurato da Y, facendo Z“. In altre parole occorre essere in grado di spiegare quelli che sono i risultati raggiunti a livello lavorativo, mettendo in pratica quelle che sono le proprie competenze. Un curriculum composto in questa maniera è molto più allettante per le aziende.

Quest’ultime hanno il bisogno di avere del personale immediatamente pronto al lavoro, in grado di raggiungere i risultati di cui l’aziende ha bisogno. Un modo infallibile per essere assunti.