Prese intelligenti, risparmia fino al 20% in bolletta | Nessuno è a conoscenza della loro esistenza

Utilizzando le prese intelligenti puoi finalmente avere fino al 20% di risparmio in bolletta. Peccato che sono ancora pochi coloro che conoscono la loro esistenza.

Le chiamano prese intelligenti e sono la prova di come la tecnologia negli ultimi anni abbia cambiato il nostro modo di vivere la vita quotidiana, di utilizzare i dispositivi che si collegano alla presa elettrica. Come i più avvezzi alla tecnologia sapranno molto bene che proprio il nostro modo di utilizzarla quotidianamente incide sul consumo di energia elettrica che si ha in ogni singola casa.

Troppo spesso si utilizzano i dispositivi elettrici, come gli elettrodomestici, i modem, le console da gioco, in una maniera completamente sbagliata. Un utilizzo che porta a una vera e propria impennata dalla bolletta.

In un momento in cui il caro bollette è uno degli argomenti caldi della quotidianità di ognuno di noi, è importante conoscere i modi per poter risparmiare. Ebbene, in una prospettiva di questo genere, entrano in gioco le prese intelligenti, tutti quegli elementi tecnologici di demotica che tanto spazio si sono presi nella nostra quotidianità.

Sono ormai anni che si sente parlare di demotica, ma è veramente così importante come in molti dicono? Utile per migliorare l’efficienza di una casa?

La tecnologia intelligente

Ma cos’è la tecnologia intelligente? Si tratta di dispositivi che possono essere collegati alla rete wi-fi e che in genere vengono utilizzati attraverso il proprio smartphone. Attraverso essi la vita sarebbe più semplice, sarebbe più semplice andare a decidere a priori quello che è il momento di accendere o spegnere gli elettrodomestici, evitandone l’utilizzo sconsiderato e non controllato.

Numerosi sono i dispositivi che possono essere utilizzati in questa maniera, tra di essi anche le lampadine intelligenti e le prese intelligenti, su cui vale la pena procedere con un approfondimento.

Scelta delle prese intelligenti

Le prese intelligenti permettono di spegnere, interrompendo in maniera definitiva la corrente, a tutti quegli apparecchi che sono collegati, ma che spesso restano in uno stato di stand-by che comunque consuma energia elettrica. Inoltre permette di accendere alcuni dispositivi dal proprio smartphone, senza nemmeno avvicinarsi.

Ma prima di decidere di utilizzare prodotti di questo genere occorre controllare la compatibilità delle prese con gli apparecchi che si posseggono, la loro connettività e infine l’intensità di corrente.