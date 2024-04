Le 4 cose che non devi assolutamente fare quando entri in una stanza d’albergo | Te lo spiega il dermatologo

Ci sono 4 cose che dovresti sempre fare e che un esperto dermatologo consiglia, nel momento in cui entri in una camera d’albergo.

Si stanno avvicinando alcuni ponti che probabilmente porteranno molti di voi che in questo momento ci state leggendo, lontano da casa. Come spesso succede dopo settimane e settimane di duro lavoro si ha bisogno di staccare finalmente la spina, di trovare un luogo in cui poter passare un po’ di tempo in totale relax.

In fondo il riposo è una parte essenziale per riuscire a ripartire da zero, per avere dei buoni risultati nella vita di tutti i giorni. Ecco il motivo per cui si rivela indispensabile riuscire a ritagliarsi dei momenti da dedicare a se stessi.

Insomma, se sei tra i fortunati che si potranno godere qualche giorno di riposo, è il momento per te di conoscere quelle che sono le regole fondamentali che i dermatologi consigliano di seguire per evitare spiacevoli sorprese.

Si chiama Charles Puza, è di New York e sulle sue pagine social rivela le 4 regole fondamentali da applicare sempre in albergo. Scommettiamo che fino ad oggi non le seguivi affatto?

Non sempre è un 5 stelle

Se siete dei comuni mortali come noi che stiamo scrivendo, con ogni probabilità, non sempre vi potete permettere un 5 stelle. Quindi semplice immaginare che in alcuni casi avete soggiornato in ambienti che non sono affatto ben curati come invece dovrebbero essere. Proprio per questo motivo si consiglia di fare attenzione a delle semplice regole che permetteranno di soggiornare da nababbi, anche in un ostello.

Consigli, quelli che tra poco vedremo, che saranno molto utili per tutti, a maggior ragione per i giovani e giovanissimi che per la prima volta si avventurano fuori dal nido in autonomia.

Le 4 regole per vivere bene in albergo

La prima regola che il caro dermatologi ci offre è quello di controllare che non vi siano piccoli visitatori in camera, come le cimici. Importante controllare con attenzione sotto al letto e negli angoli della stanza. Seconda regola, il telecomando è un ricettacolo di germi, sporco e microbi, tienitene lontano.

Mai e sottolineiamo mai, utilizzare i prodotti per la doccia che vengono forniti dall’hotel, in genere tendono ad essere di scarsa qualità, seccano pelle e cuoio capelluto e sono ricchi di fragranza. Infine, ultima regola, se vuoi rendere la tua vacanza migliore, non dimenticare mai di salutare i tuoi vicini di camera.