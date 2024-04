Piante grasse da appartamento: questa sembra innocua ma può causare la cecità

Occhio alle piante grasse che metti in casa. Questa non è il massimo per la tua salute. Rischi di diventare cieco.

Ora che la primavera è arrivata da un mese nelle nostre vite si percepisce forte il desiderio di dare adito al pollice verde. Occuparsi di giardinaggio pare che sia un hobby molto apprezzato anche dai giovani e dai giovanissimi. Non per nulla le fiere che riguardano il mondo green riscontrano sempre un enorme successo.

I fiori in particolare rappresentano il più delle volte una grande gioia per gli occhi così come molte piante che tra l’altro emanano degli squisiti profumi. Alcuni però, soprattutto se vivono in un appartamento, sia sul balcone che all’interno della loro dimora, puntano perlopiù su quelle grasse.

Ne esistono per tutti i gusti e di tutte le grandezze. Difatti anche se viviamo in un monolocale possiamo comunque regalarcene qualcuna visto che ne esistono persino in formato mignon. Il tocco in più è poi rappresentato dai vasetti che possono essere pure super colorati e arricchiti da disegni e decori decisamente deliziosi.

Piante grasse da appartamento, una ci può portare alla cecità

Le troviamo in vendita anche al supermercato e in genere costano poco. Ed è chiaramente anche per questo motivo che tanti sono propensi a puntare a loro piuttosto che ad altri generi di piante. Fatto sta che parlare di piante grasse significa aprirsi un mondo molto vasto che in realtà in tanti non conoscono.

Difatti la maggior parte pensa che esse siano per esempio solo i cactus che in certi casi vengono posti in zone strategiche della nostra casa e soprattutto del balcone per spaventare possibili ladri. E in tal caso si punta per lo più di quelle grosse. In ogni caso quando scegliamo una pianta grassa dobbiamo prestare molta attenzione. Difatti una può causarci persino la cecità.

Non toccarti mai gli occhi se hai sfiorato una di queste

Parliamo per la verità non di una in particolare ma di un genere in toto. Si tratta dell’Euphorpia della quale fanno parte, pensate, la bellezza di 2mila piante per l’appunto. E fra di esse figurano anche i super menzionati cactus. In sostanza tutte producono una linfa che può risultare molto tossica.

Dal punto di vista estetico assomiglia molto al lattice bianco. Tuttavia se noi la tocchiamo a mani nude e poi ci sfreghiamo gli occhi possiamo procurarci delle gravi irritazioni oltre che qualcosa di ancora ben più preoccupante. Insomma, quando facciamo giardinaggio indossiamo sempre i guanti appositi e poi laviamoci comunque con cura le mani.