Sei una persona ansiosa? Le 5 tecniche giapponesi alla portata di tutti | Le puoi praticare tutti i giorni

Soffri di ansia e vorresti imparare a gestirla? Prova con queste tecniche giapponesi, la tua vita cambierà in meglio.

La sensazione di ansia che molte persone sentono in determinate occasioni è del tutto normale e naturale, ma alcuni soggetti convivono con questa sensazione costantemente.

Una condizione limitante che fa vivere ogni giornata come se si stesse in trincea, a disagio in mezzo alla gente, con il terrore ogni volta che si deve affrontare una situazione nuova.

Vivere in uno stato di ansia perenne non fa bene né alla psiche né al corpo, per questo una possibile soluzione, quando diventa ingestibile, è rivolgersi ad un terapeuta che ci aiuti ad affrontare il problema.

Ma se non si tratta di una vera patologia ed è una forma lieve, ecco venire in tuo aiuto alcune tecniche giapponesi. L’Oriente è rinomato per le pratiche di meditazione, hai mai sentito parlare di Zen? E allora perché non provare? Vediamo come si fa.

Combattere l’ansia: 5 tecniche giapponesi

Lo Zen è un vero e proprio stile di vita, che possiamo applicare al quotidiano. Un modo di affrontare le situazioni che porta a limitare al massimo l’ansia e il nervosismo. Ognuna delle tecniche che andremo a illustrare ha un suo nome preciso. La prima si chiama Shoganai. Un termine che si potrebbe tradurre con “non c’è più niente da fare”. Ovvero, impara ad accettare le situazioni invece di farti travolgere da esse.

La seconda tecnica si chiama Shinrin-Yoku ovvero bagno nella foresta. Già la traduzione fa intendere di cosa si tratta. Da sempre è risaputo che il contatto con la natura ha un potere calmante sulla mente, che si sente nel suo elemento. Quando ti senti particolarmente ansioso, fai un giro in campagna se puoi, o in un parco. Immergiti nel verde e osserva semplicemente ciò che ti circonda, in silenzio. Questo placherà le tue ansie.

Prova anche queste

Un altro modo per affrontare i momenti di ansia è il Kaizen, l’atto di migliorare i punti negativi. Un processo interiore volto a sviluppare le tue potenzialità, facendo autocritica e imparando ad evolversi. Anche la tecnica dello Zazen è ottima per placare i tuoi stati ansiosi. Letteralmente “seduti semplicemente” è una meditazione che serve a svuotare la mente. Siediti e rilassati, senza pensare a nulla.

Infine, hai mai sentito parlare di Ikebana? Si tratta della tecnica per disporre in un determinato modo fiori recisi, ottenendo un risultato spettacolare. La concentrazione necessaria a recidere foglie e fiori e disporre gli steli nel vaso con metodo, ti distrarrà da ogni altro pensiero.