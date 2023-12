Passa giornate intere… con il nuovo “amore”: Simona Ventura cosa fai?! | Giovanni Terzi è rimasto da solo

Simona Ventura passa le giornate intere con il nuovo “amore”. E lui, l’affascinante Giovanni Terzi, è rimasto solo.

Sono entrambi concorrenti dell’attuale edizione di Ballando Con Le Stelle che pian piano si avvicina sempre più alla super attesa finalissima, Simona Ventura e Giovanni Terzi. Entrambi graditi ospiti di Pierluigi Diaco nel suo talk pomeridiano di Rai 2 Bella Ma, avevano dato lì per prima la notizia delle loro nozze.

Anzi lei aveva pure invitato il conduttore che è un grande amico soprattutto del suo compagno. E ora, durante la diretta del programma danzereccio di Rai 1 condotto anche quest’anno dalla splendida Milly Carlucci supportata dal mitico Paolo Belli hanno ribadito tutto ciò in maniera ancora più chiara.

A complimentarsi pubblicamente con loro anche Stefano Bettarini, storico ex marito di SuperSimo. I due sono rimasti in ottimi rapporti e ciò chiaramente fonte di immensa gioia per i rispettivi estimatori. Peccato però che dopo tutto questo lei passi giornate intere in compagnia del suo nuovo amore.

Simona Ventura passa giornate intere con il suo nuovo amore, Giovanni è solo

Eh no, definendolo nuovo, capite bene che non possiamo di certo riferirci a Giovanni Terzi, visto che lui fa parte da tempo della sua vita. E dunque lui ora se ne sta, tutto triste, da solo. Proprio ora che le festività sono iniziate e che il Natale è vicino. Che brutto tiro mancino che le ha tirato la sua lei!

E tra l’altro i sussurri che ne parlano stanno diventando sempre più forti per non dire proprio incessanti. Pertanto non si può assolutamente far finta di niente e nemmeno lui può di certo chiudere un occhio. La situazione è dura, anzi, durissima da digerire, visto che alle nozze, a quanto pare, mancava poco. Come è possibile tutto ciò? Chi è poi il fortunato?

Chi è che le ha rubato il cuore ora

In realtà dovremmo parlare al femminile dal momento che stiamo parlando di una splendida auto! Sì, avete capito bene! In particolare ci riferiamo a una Mercedes Classe A 8 che lei guiderebbe con una certa disinvoltura pure nelle strade super trafficate di Milano. Tra l’altro lei sui Social, dove è molto attiva, si è sovente lamentata proprio del tema traffico.

Insomma, i suoi fan, che sono decisamente molto numerosi, possono tirare un bel sospiro di sollievo. L’amore con il suo Giovanni va davvero a gonfie vele e nessuna nube si è posta sul loro magico sentimento. Il matrimonio non è annullato o spostato. Dunque ora si può iniziare a sognare l’abito che Simo indosserà in quel magico giorno.