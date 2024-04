Conduttrice famosissima smascherata da ex collaboratrice: “è una belva” | Cosa le ha fatto sul posto di lavoro

Cosa succede a telecamere spente? Famosa e amata conduttrice smascherata proprio da una sua ex collaboratrice che racconta la verità su di lei.

Ogni giorno milioni di telespettatori si sintonizzano sui loro canali preferiti per seguire i loro beniamini. Programmi che spesso vanno in onda da anni e che sono ormai entrati nel quotidiano.

I vari protagonisti di questa o quella trasmissione sono talmente familiari che sembra quasi di conoscerli, che facciano parte delle nostre vite.

Così accade che quando succede loro qualcosa ne siamo rallegrati o dispiaciuti quasi fossero amici, o addirittura familiari.

Ci sembra di conoscerli, ma quello che vediamo davanti alle telecamere, è lo stesso di ciò che succede dietro e quando queste si spengono? Una famosissima conduttrice è stata smascherata proprio da una sua ex collaboratrice che ha rilasciato una lunga intervista su di lei. E quello che ne è venuto fuori è incredibile. Scopriamo di chi si tratta.

Conduttrice famosissima smascherata da ex collaboratrice

La ex collaboratrice di questa famosa conduttrice ha rilasciato una lunga intervista a TvBlog dove ha svelato diversi retroscena sul personaggio. Inoltre ha anche scritto un libro sulla faccenda, per approfondire l’argomento e sviscerare tutti i fatti che riguardano gli anni di collaborazione. Ben 28, quindi chi più di lei può dire di conoscerla bene.

La collaborazione si è interrotta perché non riusciva più a reggere il ritmo, ammette infatti: “Lavora 7 giorni su 7, circa 12 ore al giorno. Per un periodo ho tenuto quel ritmo anche io. Per dire: mi sono sposata il 2 settembre 2020, di mercoledì. Il giorno prima ho lavorato fino alle 18 e il giorno dopo alle 11 ero in ufficio perché si registravano due puntate”. Così ad un certo punto ha deciso di abbandonare.

Di chi stiamo parlando

Nel suo libro questa persona ammette di aver salvato il numero di telefono della conduttrice come “la belva”. E a TvBlog svela: “È una grande lavoratrice, una persona molto generosa, ma è un datore di lavoro molto esigente. […] quando le cose non vanno bene o vengono gestiste come non piace a lei può capitare di ricevere telefonate in cui ti urla contro: ‘Che cavolo state facendo?’ (ride, Ndr). Belva mi sembrava un nome divertente, come la Belva umana del film di Fantozzi”.

Una “belva” brava, empatica e ammirevole per la sua professionalità. Lei è Maria De Filippi, colonna portante della Mediaset dove con i suoi programmi come Uomini e Donne attira milioni di telespettatori. E lei, la ex collaboratrice, è Vanessa Collini Sermoneta, al suo fianco dal 1993 al 2020. Che nel libro Figli di Maria ha raccontato la sua esperienza accanto ad una delle donne più potenti della tv, con affetto e dedizione.