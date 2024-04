Stefano De Martino asfaltato proprio da lei: con una singola frase ha segnato il suo destino | È finita proprio così

Stefano De Martino torna a essere uno dei maggiori protagonisti del gossip italiano a seguito di un evento clamoroso, proprio lei l’ha asfaltato in diretta televisiva.

Sono trascorsi moltissimi anni dagli esordi nel mondo dello spettacolo da parte di Stefano De Martino, il quale si presentato al pubblico grazie al programma di Amici Maria De Filippi in qualità di ballerino. L’artista campano rimarrà nello show anche negli anni successivi come conduttore del daytime e ballerino professionista, fin quando non deciderà di seguire un’altra strada professionale accettando il ruolo di invitato per l’Isola dei Famosi, al fianco di Alessia Marcuzzi.

Ben presto, poi, arriveranno i primi contatti in casa Rai e progetti che permetteranno a Stefano De Martino di crescere sempre di più e diventare uno showman degno di nota, oggi al timone di programmi come Bar Stella e STEP, Stasera Tutto È Possibile.

Una carriera in salita per De Martino che in un certo qual modo in passato è stata segnata da parole di un volto noto della tv, parlando di come un giorno non avrebbe fatto il ballerino.

Un commento detto non in modo del tutto positivo ma, anni dopo, ecco che la “profezia” è diventata realtà.

Stefano De Martino asfaltato in diretta tv proprio da lei

I tanti cambiamenti di carriera, dunque, hanno fatto sì che Stefano De Martino approfondisse tutte le sue passioni, tanto da cimentarsi nello studio della musica, approcciandosi persino al pianoforte. A oggi l’artista campano ha dato dimostrazione di essere un eccellente ballerino, un bravo cabarettista che strizza l’occhilino alla recitazione, un cantante alle prime armi e anche un musicista niente male.

Una carriera ricca di sfaccettature dove la danza è diventata marginale, ma essenziale al tempo stesso. In men che non si dica la profezia fatta su di lui dalla professoressa Alessandra Celentano, che ha posto non poche critiche alla sua danza, è diventata realtà con tanto di successi collezionati da Stefano De Martino,

“Tu non farai il ballerino”

A non passare inosservata negli ultimi giorni è stata l’intervista che Alessandra Celentano ha rilasciato alla trasmissione Che Tempo Che Fa in onda su TV9, condotta da Fabio Fazio, alla quale era presente anche Stefano De Martino.

La maestra di danza classica, ancora impegnata ad Amici sempre nel ruolo di insegnante, ha così ricordato Stefano De Martino in qualità di alunno parlando, appunto, del suo futuro in campo lavorativo: “Io ho proprio detto0 a Stefano: tu da grande non farai il ballerino, farai proprio un’altra cosa. Infatti, ho avuto ragione“.