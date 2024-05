Netflix, con la nuova offerta risparmi il 35% sul canone d’abbonamento | Ti passano in automatico loro, non devi fare nulla

Finalmente l’offerta giusta e definitiva su Netflix: un risparmio netto del 35% del abbonamento. Tutto quello che c’è da sapere.

Sarà perché ormai è abitudine, sarà per le serie. Sarà. Ma neanche la stretta sulle condivisioni delle password ha fatto crollare gli abbonamenti di Netflix, una delle piattaforme streaming che va per la maggiore e si contende la leadership con Disney Plus.

A maggio tante attese novità. Riflettori puntati sulla serie di Shonda Rhimes: c’è la terza stagione che porta in dote nuovi protagonisti. Il 17 maggio sarà disponibile The 8 Show, l’adattamento del Webtoon Money Game.

Il 30 maggio arriva Erin, un thriller psicologico con Benedict Cumberbatch nel ruolo di Vincent, un famoso burattinaio della New York degli anni ’80 alla disperata ricerca del figlio scomparso. E ancora: da uno degli spin-off di Selling Sunset, Selling The OC a Super Rich In Korea, passando per tanti film in hype.

Barbarian ha ricevuto un altissimo indice di apprezzamento e feedback super positivo. Dall’horror alla commedia il passo è breve con Unfrosted, altro film molto apprezzato dagli abbonati di Netflix. In molti ora aspettano Atlas, con la bellissima Jennifer Lopez nel ruolo una analista che deve catturare un robot ribelle.

La nuova offerta divide

Alcuni abbonati si sono infuriati altri alla vista di quell’abbonamento hanno strabuzzato gli occhi. Il The Sun ci ha fatto addirittura un pezzo su quell’abbonamento passato su basic, il piano più economico di Netflix senza pubblicità, ma che la conteneva.

Pur non permettendo ai nuovi abbonati di usufruire del pacchetto, Netflix ha permesso ai titolari di account esistenti di continuare a pagare per il piano base. Ovviamente non tutti hanno l’hanno presa bene e, come rivela il The Sun, la piattaforma californiana è stata subissata da mail: in molti passeranno al piano basic, basato su annunci. Enorme il risparmio, fino al 35%.

Il piano è molto più economico

Quasi ovvia questa trasmigrazione di abbonamenti nel Regno Unito: il piano basato su pubblicità è più economico a 4,99-6,99 sterline al mese, nonostante più di qualcuno si lamenta della prospettiva nauseante dover guardare la pubblicità.

Ma coloro che vogliono evitare le pubblicità dovranno passare al livello standard e pagare un extra. “È uno scherzo?” un utente ha scritto su X”. “Non ho bisogno di un pacchetto standard. E non pago per lo streaming con gli annunci” scrive un altro abbonato sempre su Netflix, ma tanti, ovviamente sorridono al risparmio. Per ora la “nuova” offerta è riservato al Regno Unito ma si estenderà ad altri paese, fa notare il The Sun, Stati Uniti in primis.