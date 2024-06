Annalisa, in viso completamente grigia e la lingua ingoiata: “Ricovero immediato” | Appesa a un filo la sua esistenza

Svelato un avvenimento che ha rischiato di porre fine alla vita della nota cantante Annalisa: il racconto di una persona a lei vicina.

Una carriera eccezionale già alla sua giovanissima età e una serie di traguardi che molti possono solamente sognare: ecco due delle caratteristiche che potrebbe sfoggiare la cantante Annalisa, madrina del Gay Pride di quest’anno e idolo delle folle soprattutto dopo la sua esibizione nel corso del Festival di Sanremo 2024.

La cantante ha già collezionato moltissimi successi e molti ricordano i suoi inizi avvenuti nell’ambito del programma televisivo Mediaset Amici di Maria De Filippi, la trasmissione che raccoglie i giovani talenti e dà loro una spinta, se meritevoli, per entrare a far parte del mondo dello spettacolo, della danza o del canto.

Era il 2011 quando aveva partecipato al noto talent-reality show, e già all’epoca aveva avuto una serie di opportunità, grazie alle quali ha potuto esprimere il proprio talento su scala nazionale.

La sua sembra una vita fantastica, eppure ci sono alcuni retroscena su Annalisa che non tutti conoscono, a decidere di parlarne, però, è stato proprio suo padre, Elvio Scarrone, che ha raccontato quello che sembra un vero e proprio incubo trasportato nella realtà. Ecco cosa accadde.

Annalisa scampata al rischio mortale

Il tutto è stato raccontato da Elvio Scarrone nell’ambito di una intervista che lo stesso rilasciò al settimanale DiPiùTv: il padre di Annalisa aveva raccontato di un episodio ai limiti dell’estremo che aveva avuto luogo ancora prima che sua figlia partecipasse ad Amici di Maria De Filippi.

La narrazione che il padre ha fatto di questo avvenimento aveva commosso molti lettori del settimanale, visto che Elvio Scarrone era riuscito a rendere appieno il momento di disperazione e di panico che avevano trascorso lui e sua figlia: ecco di cosa si è trattato.

La prontezza di Elvio Scarrone

“Annalisa stava diventando grigia e aveva la lingua nella sua gola, come se la stesse ingoiando. È sopravvissuta semplicemente perché me ne ero accorto, altrimenti non ce l’avrebbe fatta…”, ha confessato Elvio Scarrone a DiPiùTv, “mi era successa la stessa cosa quando avevo 18 anni: le ho tirato fuori la lingua dalla gola con le dita. Subito dopo ho chiamato i soccorsi ed è stata immediatamente ricoverata”.

Una dimostrazione non solo di amore, ma anche di prontezza di riflessi di un genitore, che fortunatamente aveva avuto una simile esperienza in passato: a volte dei gesti apparentemente semplici possono essere determinanti in situazioni di emergenza.