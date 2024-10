Ehi, stai flirtando con me? Scopri se ci sta provando davvero: ecco gli indizi che devi cogliere… senza farti scoprire

Riesci a capire se l’altro sta flirtando o è solo gentile? Questi sono gli indizi da cogliere, e non avrai più dubbi.

L’arte della seduzione è assai sottile. Talmente tanto che sembra davvero difficile a volte riuscire a capire se chi ci sta di fronte sta flirtando o è solamente una persona educata.

Se anche tu hai di questi dubbi, sappi che sei in buona compagnia. Come riporta Cosmopolitan.com, solamente il 28% delle persone ci riesce. Lo dice uno studio dell’Università del Kansas in America.

Quello sconosciuto che ci sorride al bar, o in cassa al supermercato, ha intenzione di provarci o è semplicemente gentile?

Scopri i segnali per scoprirlo e osserva chi ti sta di fronte. Potresti riuscire a capire come stanno le cose più facilmente di quanto pensi, l’importante è fare attenzione ai dettagli.

Sta flirtando o è gentile?

L’attenzione ai dettagli è alla base di tutte quelle discipline che riescono a capire la psicologia di chi ci sta di fronte anche senza che questa persona parli. Pertanto osservare il tipo con cui stai parlando e che ti piace, e cercare di capire se ci sta provando o è solamente gentile può essere utile per evitare figuracce. O per dare una spintarella per velocizzare l’approccio. Uno dei segni inequivocabili, sostiene sempre Cosmopolitan.com, è il fatto che l’altro sembra imitarci. Si chiama mirroring, effetto specchio. Inconsciamente si imita la persona che ci sta accanto perché c’è molta familiarità. Quindi se rispecchia le tue mosse, sta flirtando.

Anche se ti guarda continuamente negli occhi, sta flirtando. Soprattutto se lo sguardo è intenso. Altro segno, cerca ogni occasione per starti vicino. Entrare nel tuo spazio è un chiaro segno di interesse, soprattutto da parte degli uomini che cercano così di testare l’interesse dell’altro per capire se possono osare di più.

L’attenzione ai dettagli

Oltre a cercare di starti vicino, la persona che sta flirtando con te cerca anche il contatto fisico, continuamente. Un braccio sfiorato, una stretta un po’ più forte quando vi salutate. Questo è un modo per creare connessione. Infine anche un comportamento coerente dimostra che l’altro sta flirtando con te. Osserva se si comporta in un certo modo solo con te, se mostra solo a te interesse con i suoi comportamenti.

Come vedi ci sono alcuni segnali che possono farti capire la differenza tra gentilezza e interesse. Devi solo imparare a coglierli.