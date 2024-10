Non mangiarla di sera: fa malissimo I L’allarme del nutrizionista, questa non te l’aspettavi affatto: altro che benessere e fitness

Meglio evitare di assumere questo alimento di sera: lo dicono gli esperti, si tratta di una raccomandazione apparentemente bizzarra.

Non parliamo né di pizza né di sushi: alcuni esperti di nutrizione hanno lanciato un allarme su un alimento in particolare che non sarebbe bene mangiare di sera.

A intervenire sul tema del pasto serale è stato il nutrizionista Maximilian Schubert, direttore medico del Mayrlife Medical Health Resort, importante struttura austriaca.

La notizia divulgata da questo esperto ha stupito moltissimi, visto che va a sottolineare alcuni svantaggi dell’assunzione di un tipo di piatto che viene generalmente considerato salutare.

Si tratta, infatti, di un alimento che si assume, in genere, quando si ha voglia o esigenza di qualcosa di veloce da preparare, ma al contempo anche leggero e fresco.

La rivelazione del nutrizionista sul piatto da non mangiare di sera

I possibili problemi che l’organismo potrebbe avere a causa del pasto serale sono particolarmente fastidiosi visto che vanno a influire sulla qualità del sonno, che, assieme all’alimentazione e all’esercizio fisico, fanno parte della triade degli aspetti più importanti per una buona base di benessere psico-fisico.

Infatti le raccomandazioni di Maximilian Schubert intendono aiutare le persone ad assumere i giusti alimenti di sera, così da non avere problemi di digestione e, conseguentemente, disturbi nel corso del sonno. A essere vietato per il medico austriaco è il consumo di alimenti crudi nel corso del pasto serale, in particolare una verdura: ecco quale.

Cosa evitare di sera: la risposta ti sorprenderà

L’esperto ha affermato che gli alimenti crudi quando assunti all’ora di cena non sono certo ideali per un corretto svolgimento della digestione. Questo avviene perché “contengono molte fibre, il che li rende particolarmente salutari per il microbioma, […] Tuttavia, se consumati la sera, possono mettere a dura prova l’apparato digerente, provocando, gonfiore e malessere. Questo, a sua volta, può avere un impatto negativo sulla qualità del sonno”, ha spiegato Schubert.

L’esempio principe di questo rischio per l’organismo è l’insalata, alimento considerato leggero per definizione: eppure, consumare una insalata a cena rischia di compromettere la digestione e il sonno. L’esperto ha parlato anche della frutta, sottolineando come l’alta concentrazione di zucchero può avere anche essa un effetto negativo sul sonno dato dall’elevato livello di glucosio nel sangue. Come sempre, le indicazioni per l’alimentazione non sono esattamente universali: se frutta e verdura sono considerati tendenzialmente alimenti salutari, la loro assunzione dovrebbe essere valutata anche in base all’orario del pasto.