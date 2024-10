Come evitare imbarazzo in ascensore: gli specchi, i silenzi, parlare o guardarsi i piedi | Ecco cosa fare per evitare gaffe e malintesi

Come superare l’imbarazzo di trovarsi in ascensore in compagnia di perfetti sconosciuti. Le cose da fare e quelle da dire.

Capita a tutti ed ha proprio un nome: si chiama disagio da ascensore. Ed è quella sensazione imbarazzante che ci prende quando ci ritroviamo in ascensore con altre persone.

Sarà per lo spazio angusto, che ci obbliga ad una distanza ravvicinata dove lo spazio vitale non viene rispettato per forza di cose. Oppure sarà perché ci sentiamo in obbligo di dire qualcosa anche in presenza di sconosciuti. Ma non sappiamo mai cosa dire.

Così si assiste alle classiche scene in cui c’è chi si osserva i piedi, chi legge con interesse esagerato gli eventuali avvisi affissi alle pareti, e chi tira fuori il cellulare. Tutto pur di non doversi guardare negli occhi.

Ma perché avviene questo? E come possiamo evitare i silenzi imbarazzanti senza dire cose ancora più imbarazzanti? Scopriamolo.

Imbarazzo in ascensore: cosa non fare e non dire

Perché trovarsi in ascensore con altre persone crea disagio? Perché si tratta di una situazione caratterizzata da una forte ambivalenza. Da un lato trattandosi di un momento breve, che dura poco, non ci consente di affrontare discorsi articolati. Per cui pensiamo sia meglio stare zitti.

Dall’altro però lo spazio ristretto e senza altre distrazioni ci fa percepire con forza la presenza delle altre persone, facendoci sentire quasi in obbligo dire qualcosa. Spesso banalità. Per evitare imbarazzi quindi possiamo agire in maniere differenti.

Come comportarsi

Come affrontare il disagio? Possiamo semplicemente ignorare le altre persone. In questo caso sarà il nostro atteggiamento a parlare per noi. Nessun saluto, una posa rigida e sguardo fisso davanti senza mai spostarlo comunicano un messaggio ben preciso: “nessuna confidenza”. Oppure possiamo fare le classiche chiacchiere da ascensore: sul tempo, sulle mezze stagioni che non esistono più, il caro vita. Discorsi banali che non richiedono nessun approfondimento se non un semplice scambio di battute.

Esiste una terza opzione, per chi non vuole sentirsi un maleducato non salutando, ma non vuole nemmeno sprecarsi in chiacchiere futili. Possiamo sempre salutare con cortesia, e poi ignorare ugualmente gli altri. È interessante il risultato di uno studio condotto dall’Università Americana di Georgetown e riportato da neuliftmolise.it sul diverso comportamento di donne e uomini. Mentre questi ultimi per superare l’imbarazzo da ascensore parlano molto e di argomenti generici, le donne parlano meno ma fanno discorsi più intimi e personali. E quando si è in presenza sia di uomini che di donne, l’imbarazzo è talmente alto che si fatica a parlare del tutto.