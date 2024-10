Sono alla guida ma mi scappa la pipì: per LEGGE puoi urinare sull’auto, ma a una sola condizione, e se non la rispetti ti spennano con una mega-multa

Se sei alla guida e ti scappa la pipì puoi finalmente farla ma a una sola condizione e la devi rispettare per non prendere una salata multa.

Quante volte si è in auto e scappa la pipì? Chilometri e chilometri da percorrere e nemmeno una stazione di servizio dove farla. Il Codice della Strada a riguardo parla molto chiaro, non si può fare pipì in strada.

Per tutti coloro che non rispettano le regole sono previste delle multe molto salate, anche se, abbiamo imparato che per ogni singola regola o normativa possono anche esistere delle eccezioni.

Ecco che allora potrebbe anche essere possibile fare pipì in auto, ovviamente occorre rispettare indicazioni ben precise perchè altrimenti scatta comunque la sanzione.

Cerchiamo a questo punto di comprendere in quali circostanze è possibile fare pipì in automobile o comunque come evitare di essere multati quando proprio scappa.

Pipì in auto e alcune soluzioni “innovative”

Come è possibile che nel mondo ipertecnologico in cui oggi viviamo, fare pipì mentre si è in viaggio possa essere così difficile? Il Codice della Strada ci dice che non è in alcun modo possibile fare pipì in strada e la multa prevista in questi casi è anche piuttosto elevata, quindi meglio non rischiare. Ma nonostante ciò, ci sono strade in cui trovare una stazione di servizio sembra essere estremamente difficile. Il web ci propone la soluzione, una toilette portatile, la si può comprare su Amazon per poche decine di euro. Un’idea niente male, soprattutto se si viaggia con dei bambini.

L’alternativa? Sembra essere quella di fare pipì in strada. Se si seguono delle regole specifiche sarebbe possibile liberare la propria vescica piuttosto facilmente, basterebbe trovare un parcheggio e due automobili tra cui potersi posizionare.

La soluzione piuttosto semplice

Se ti scappa la pipì mentre sei in viaggio puoi alleggerire la vescica in maniera molto semplice, posizionandosi a livello di una delle ruote del vostro veicolo e quindi appoggiando una mano proprio sull’auto per far comprendere a chi può passare e guardare ciò che state facendo, che quella è la vostra automobile. In questo modo si potrà evitare la multa.

Ma attenzione, questo sarebbe possibile solo nel Regno Unito dove è vietato solo urinare nei dintorni di una vettura che non è la propria. Altrimenti è possibile finalmente liberarsi.