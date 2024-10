Meloni regala una montagna di soldi alle famiglie: ecco quanto e come averli I Attenzione, però, potresti esserne escluso

Giorgia Meloni presenta un nuovo supporto per tante famiglie con il nuovo bonus. Anche in questo caso ci saranno dei requisiti da rispettare.

Da un po’ di tempo lo Stato ha deciso di prendere in mano le redini della situazione generale aiutando tante famiglie italiane ad affrontare questo periodo storico dedicato da un punto di vista economico. Per questo motivo sono stati introdotti vari bonus senza escludere nessuno.

Uno dei bonus che sarà rifinanziato l’anno prossimo è la Carta dedicata a te che consente di dare un contributo di 500 euro alle famiglie in modo tale da poter spenderli in beni alimentari di prima necessità.

In questo caso bisogna avere un ISEE entro i 15.000 euro e il nucleo familiare deve essere composto da non più di tre persone.

Si terrà conto anche del bonus inerente all’asilo nido che permetterà a tanti genitori di affrontare questa spesa nel migliore dei modi. Prossimamente potrebbe esserci un nuovo bonus per aiutare ulteriormente le famiglie a vivere dignitosamente la quotidianità senza il timore di dover fare delle rinunce.

A tal proposito il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha voluto essere chiaro sulla volontà di aiutare ulteriormente la maggior parte degli italiani.

Carta per i nuovi nati, ecco tutte le novità

“Teniamo conto del numero dei figli e, sulla base di quello, moduliamo la detrazione, e teniamo conto anche delle fasce di reddito, quindi ci sono due aspetti che devono camminare insieme: il numero dei figli e le fasce di reddito”. Parole rincuoranti che potranno far dormire serenamente delle categorie specifiche.

Secondo quanto riportato sul sito today.it pare che a breve arriverà la Carta per i nuovi nati che permetterà a determinate famiglie di ricevere dei soldi in più a fine mese. Tuttavia non tutte avranno questa possibilità. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Ecco i requisiti da rispettare

La Carta per i nuovi nati darà la possibilità ai genitori di ricevere 1.000 euro come bonus. Come per altri bonus, anche in questo caso occorre avere dei requisiti è uno di questi riguarda l’ISEE che non deve andare oltre i 40.000.

È un modo per aiutare i genitori nell’affrontare le prime spese per la prole. Al momento questo bonus non è stato ancora reso ufficiale e non si conoscono neanche le tempistiche che saranno utilizzate per definire il tutto. Bisognerà attendere qualche altro mese per passare dalle parole ai fatti. Chi si occupa di tutto ciò ha assicurato che ci sarà la possibilità del buon esito.