Disney+, fine della pacchia: hanno tolto la condivisione, ora devi pagare tutto I Per risparmiare però c’è un segreto che non ti vogliono rivelare

Condividere l’account di Disney+, non sarà più possibile, ci sarebbe però un trucco per poter risparmiare comunque, che in pochi conoscono.

Disney+ è una delle piattaforme di streaming più utilizzata in Italia. Ha raggiunto il suo successo durante la pandemia COVID, quando la maggior parte delle persone utilizzava la TV in maniera quotidiana, e decideva di passare il proprio tempo guardando film e serie TV. Proprio in questo periodo Disney+ ha avuto un vero e proprio boom di iscritti.

A favorire questo aumento di coloro che utilizzano la piattaforma, è stato sicuramente il prezzo lancio fenomenale. In molti poi decidevano di condividere il proprio account con altri amici e parenti, per dividersi la spesa risparmiando ancora di più.

Successivamente, però le regole sono cambiate e Disney+, proprio come molte altre piattaforme streaming ha deciso di imporre delle limitazioni alla condivisione dell’account. Attualmente l’accesso alla piattaforma è possibile, con un solo abbonamento sono nell’ambito del nucleo familiare, ovvero ai dispositivi che sono presenti all’interno di una stessa abitazione.

Andare ad aggiungere l’extra utente, opzione comunque possibile, ha un costo aggiuntivo che può cambiare in base alla tipologia di abbonamento che si sceglie per Disney+. Nonostante ciò ci sarebbe un modo per poter risparmiare.

I dettagli dell’Utente extra

Quindi, attualmente, non è possibile utilizzare uno stesso account Disney + in più nuvole familiari, ma è prevista la possibilità di inserire un Utente extra pagando un costo mensile.per tutti coloro che hanno un abbonamento Disney+ standard con pubblicità il prezzo di un utente extra è pari a 4,99 € al mese

Invece nel caso in cui si sia in possesso dell’abbonamento Disney+ standard senza pubblicità e Premium, allora la spesa è di 5,99 € al mese. La possibilità di aggiungere un Utente extra si limita a una sola persona.

È comunque possibile risparmiare

Nonostante questi cambiamenti che sono stati apportati dalla piattaforma, e comunque possibile risparmiare. Ad esempio, se si sottoscrive un abbonamento annuale, piuttosto che mensile si risparmia il costo complessivo di ben due mensilità. Per quello che riguarda gli abbonamenti mensili sono tre le opzioni differenti, l’abbonamento Standard con pubblicità che costa 5,99 € al mese, Standard senza pubblicità, 8,99 € al mese, 11,99 € al mese l’abbonamento Premium.

Gli abbonamenti annuali invece hanno un costo di 89,90 € per quello che riguarda l’abbonamento standard senza pubblicità e 119,90 € per l’abbonamento Premium.