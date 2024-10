Paola Perego: non ho mollato e ce l’ho fatta I Il racconto a cuore aperto della sua battaglia contro il cancro

Il toccante racconto della bella Paola Perego della sua dura battaglia contro la terribile malattia che l’ha colpita.

A vederla non si direbbe, ma Paola Perego ha rischiato davvero grosso. La popolare conduttrice ha rivelato in una lunga intervista al Messaggero, di aver intrapreso una dura battaglia contro il cancro.

Senza mai perdere però il sorriso aperto che la contraddistingue, e che ha conquistato i cuori di milioni di telespettatori che da anni la seguono in tv.

Bella, bellissima oggi come agli esordi – ha iniziato come modella – arriva in televisione ad appena 16 anni. E da allora non si è più fermata.

Attualmente la stiamo vedendo alla guida del divertente varietà della domenica Citofonare Rai 2 al fianco di Simona Ventura. Ma nulla ha mai fatto anche solo lontanamente immaginare cosa stesse passando Paola Perego. Scopriamolo.

Paola Perego: la lotta contro il cancro

“Mi fanno rabbia quelli che dicono che non fanno le analisi perché non vogliono sapere”. Esordisce così Paola Perego nella sua lunga intervista. Oggi come oggi fare prevenzione, sostiene, è un’arma potente che abbiamo per combattere tantissime malattie che se prese un tempo possono essere debellate. Come il cancro che l’ha colpita, e che ha scoperto così, per caso. Proprio mentre faceva i suoi esami annuali. Un’ecografia che non convince i medici, i quali la mandano a fare una risonanza magnetica. E lì la ferale notizia.

Accolta con incredulità e rifiuto, rivela. Perché certe cose accadono sempre agli altri, mai a noi. E invece. Poi per metabolizzare la cosa sente il bisogno di parlarne, di dirlo a tutti. E così quando qualcuno le fa la classica domanda di cortesia “come stai” risponde “ho un cancro”. “Avevo bisogno di dirlo ad alta voce” dice, per renderlo reale, e forse anche un po’ per esorcizzare la paura.

Come sta oggi

Ma come sta oggi Paola Perego? Ammette: “Il cancro è una sorta di spartiacque, ti fa vedere le cose in modo diverso, è come se prendessi coscienza della vulnerabilità, della fragilità della vita”. Che inizi a guardare con occhi diversi. Perché chi come lei ce l’ha fatta non può fare altro che iniziare una nuova vita, più consapevole.

Per fortuna infatti proprio grazie alla diagnosi precoce è stato possibile per i medici operarla e asportare solo una parte del rene colpito dal cancro. Oggi sta bene, anche se dovrà sottoporsi a controlli continui. Nel frattempo, Paola Perego ha tanta voglia di vivere.