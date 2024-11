Ilary Blasi, bordata a Totti: “ha lasciato da sola nostra figlia” I Francesco replica: ma è ormai guerra su tutti i fronti

Un’altra novità che fa rumore nella separazione più seguita a livello nazionale: la replica di Francesco Totti dopo l’accusa di Ilary Blasi.

I caso mediatico più seguito degli ultimi anni. Il pubblico è ancora affamato di dettagli e di novità per quanto riguarda il rapporto d’amore conclusosi tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

La conduttrice sembra aver formulato una nuova accusa.

Si tratta di una dichiarazione alla quale Totti non ha potuto non replicare.

Tutta la vicenda sta facendo il giro di web e cronache rosa: l’accusa si è trasformata in una denuncia per l’ex calciatore, che, secondo Blasi, avrebbe lasciato la figlia da sola.

Botta e risposta dopo una grave denuncia: Ilary Blasi non esita, e Totti risponde

Una parte della causa relativa alla separazione dei due aveva riguardato la bambina, Isabel, che oggi ha compiuto 8 anni. All’epoca dei fatti, dunque, sarebbe stata ancora più piccola. Secondo Ilary Blasi, l’ex marito sarebbe tacciabile di “abbandono di minore”.

Nel corso di una videochiamata, la conduttrice si sarebbe accorta che la figlia piccola fosse stata lasciata in solitudine. In seguito a questa grave denuncia da parte di Blasi, la Procura di Roma ha dato il via alle indagini per chiarire la situazione e verificare la sussistenza del fatto. Lo stesso ex calciatore ha risposto all’accusa con queste parole.

Un matrimonio finito, una denuncia in corso di verifica: la replica di Francesco Totti

La conduttrice, una volta dedotto che la figlia Isabel si trovasse sola in casa, quando invece sarebbe dovuta essere sotto la supervisione del padre, aveva allertato la polizia. Una volta giunti gli agenti, secondo la versione dei legali di Totti, avrebbero trovato la bimba in compagnia della babysitter. La vicenda è stata riportata nel dettaglio da Il Messaggero, che fa presente altre contestazioni in gioco da parte dei legali di Blasi.

Le contestazioni sarebbero di tipologia simile a quella già illustrata. Blasi avrebbe accusato l’ex marito di aver lasciato da sola la bambina in altre circostanze, ad esempio nel corso di alcuni viaggi. Non stiamo più parlando di rolex: l’abbandono di minore è un grave reato punibile con la detenzione fino a cinque anni. “Ha lasciato da sola nostra figlia”: così si riassumono le parole della famosissima conduttrice, che di certo non lascerebbe mai passare all’ex marito un fatto così grave. Sfortunatamente, come spesso accade nelle cause che hanno a oggetto la separazione, i minori ne sono influenzati.