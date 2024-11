“Ero dipendente dalla droga”: dichiarazioni choc del vip I Molti fan non ne avevano idea: “Ho speso tutto e non mi vergogno”

La confessione a cuore aperto di Claudio Amendola che ammette la dipendenza dalla droga e il denaro speso.

Dire che Claudio Amendola è stato un sex symbol sarebbe un affronto: a oltre 60 anni il suo sorriso aperto e i suoi occhi magnetici sono rimasti gli stessi. Il fascino è immutato.

Gli anni però sono passati anche per lui, e in 40 anni di carriera di cambiamenti ne abbiamo visti. Non nel lavoro, il bel Claudio infatti continua ad interpretare ruoli da romanaccio simpatica canaglia. Ma nella vita.

A cominciare dall’inaspettata fine del suo matrimonio con l’altrettanto splendida Francesca Neri, avvenuta nel 2022 dopo 12 anni, e ben 25 di amore.

E dopo tanti anni l’attore e regista ha rivelato anche un altro segreto che lo riguarda, ovvero l’abuso di droga e i colpi di testa che lo hanno portato a spendere molti soldi.

Claudio Amendola e la confessione choc

Claudio Amendola è stato di recente ospite a Stories, su SkyTG24, intervistato dal vicedirettore Omar Schillaci. L’occasione è ghiotta, parlare del suo nuovo libro e della nuova stagione della sua fiction. Partiamo dal libro, dal divertente titolo Ma non dovevate andà a Londra? – Un viaggio nella mia vita che Amendola, come riportato da msn.com, illustra così: “È il racconto di un meraviglioso viaggio tragicomico fatto nel 1974 con mia mamma, mio fratello e l’allora compagno di mia madre”.

E poi la promozione de Il Patriarca, seconda stagione della fiction che lo vede sia protagonista che regista. Ma poi Claudio si lascia andare ad una confessione senza veli.

I soldi spesi e l’uso della droga

Claudio Amendola ha confessato di aver fatto uso di droga ma, assicura, questo non ha influito né nella vita privata né sul lavoro. Ora ha smesso, però, ammette “io sono un godereccio, sono uno che la vita la vuole mangiare. Io l’ho detto e non mi vergogno di aver speso tutti i soldi che ho guadagnato. Molti li ho buttati però me li sono proprio goduti, ho fatto un sacco di stupidaggini e le ho pagate care”.

Non è la prima volta comunque che il bel Claudio ammette le sue debolezze e i suoi errori. Come quando a Belve lo scorso anno ha rivelato: “A 19 anni ho fatto una ca**ata e sono finito a Regina Coeli. Per un succhio di benzina! Ma è stata una esperienza formativa”. E anche in quell’occasione ha parlato della sua dipendenza, spiegando di aver toccato il fondo. Ma di essere riuscito a risalire con le sue forze.