Federico Fashion Style, dopo il coming out esce allo scoperto con lui: “Lo amo follemente”

Federico Fashion Style spiazza i fan con un clamoroso comunicato sui social: lo scatto di coppia suscita in boom di commenti in rete.

Il parrucchiere di Anzio Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è recentemente tornato sotto le luci della ribalta grazie alla sua intervista nel talk-show “Belve”.

L’imprenditore è reduce da un chiacchieratissimo coming-out, e da un ancora più inflazionato divorzio dall’ex moglie Letizia Porcu, tutt’ora affidataria della figlia delle coppia, Sophie Maelle.

L’hair-stylist ha confessato a Francesca Fagnani di aver covato un’indole fluida sin dalla più tenera età, quando preferiva intrecciare i capelli delle compagne di classe rispetto ai tipici giochi virili dei coetanei, ed ha inoltre insinuato che l’ex consorte fosse da tempo al corrente delle sue preferenze sessuali.

Federico Fashion Style ha inoltre sfatato le dicerie circa il listino prezzi del proprio business tricologico, da molti ritenuto inaccessibile, ed ha invece puntato un dito accusatore contro una nota showgirl, rea di non aver regolarmente remunerato le prestazioni offerte dal parrucchiere. Si tratta di Antonella Mosetti che, una volta visionata l’intervista a “Belve”, ha rispedito le accuse al mittente, rivendicando la propria onestà. In seguito, poi, Mosetti e Lauri si sarebbero incontrati lontano dalle telecamere, scambiandosi per l’occasione un vicendevole rametto di ulivo. “Con 600 euro cosa fai? Al massimo ci compri un paio di scarpe“, ha spiegato poi il parrucchiere al “Corriere della Sera”, e la sua dichiarazione ha sollevato parecchi malumori in rete. Nelle ultime ore, inoltre, l’hair-stylist è finito nuovamente nel mirino degli utenti social, questa volta per una ragione totalmente differente…

Federico Fashion Style posa accanto al suo nuovo amore

Dopo il divorzio da Letizia Porcu, Federico Fashion Style non ha ufficializzato alcuna nuova relazione, sebbene si conceda regolari viaggi con gli amici e partecipi volentieri alla movida notturna nella Capitale.

Negli ultimi giorni, però, il parrucchiere laziale avrebbe ampliato la famiglia, adottando un tenero cucciolo di volpino dal pelo fulvo, e ha caricato sul proprio account di Instagram il primo scatto ufficiale con il suo nuovo pet in braccio. “Vi presento il mio piccolo SIMPA” – ha annunciato – “Un batuffolo al quale non potrò mai più rinunciare! Lo amo follemente!“. Inaspettatamente, però, numerosi followers hanno aspramente criticato la scelta di Federico Fashion Style, bollando la preferenza per il cagnolino di razza come l’ennesima acquisizione di uno status-symbol.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Fashion style (@federico_fashion_style)

La reazione della rete

Un utente ha sentenziato: “Andare al canile e adottare no, eh? Meglio foraggiare allevamenti di cani costosissimi“.

Un altro ha rincarato la dose: “Questa è la razza preferita dalle influencers… Tutte le ragazzine benestanti lo desiderano… Ma quale amore? Questo è lo stesso sentimento che puoi avere per un brand!“. Voi che ne pensate?