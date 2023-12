Angelina Mango, come ha reagito alla convocazione per Sanremo: mai vista così

Angelina Mango, la giovanissima cantante e la sua reazione alla convocazione per Sanremo. Mai vista così!

Maria De Filippi ha di che esultare e brindare pure a questo giro. Difatti anche quest’anno il buon Sebastiani ha attinto parecchio dalla sua scuderia per scegliere i cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo 2024 che è ormai quasi alle porte. Ritroviamo il bravo Sangiovanni, nonché i veterani Irama, ed Emma Marrone, nonché la new entry Alessandra Amoroso per la prima volta in veste di gareggiante.

Difatti la cantante pugliese ha più volte calcato il prestigioso palco del Teatro Ariston nel corso del tempo ma solo come special guest, in particolare nella serata dedicata squisitamente ai duetti. Una serata che quest’anno vedrà affiancare il mitico Amadeus la splendida Lorella Cuccarini che insieme alla vedova Costanzo sta esplodendo dalla gioia.

Non per nulla sua pupilla Angelina Mango sarà in gara al Festival per la prima volta. Lei ci ha subito creduto in quella ragazza che poi ha pian piano tirato fuori sempre più la grinta. Nonostante si arrivata seconda alla finalissima di Amici 2022- 2023 che ha visto trionfare Mattia Zenzola, è stata lei a lasciare il segno nei cuori dei telespettatori.

Angelina Mango, come reagito alla convocazione per Sanremo

Ha ricevuto tanti complimenti da parte dei giornalista e portato a casa il Premio della Critica. E poi le sue canzoni, così come il suo primo album, sono state un autentico successo. Anzi, molti brani sono diventati in men che non si dica autentici tormentoni. Il suo breve tour ha contato su clamorosi sold out e i suoi incontri con i fan sono stati degli autentici bagni di folla.

Insomma, per lei è davvero un momento magico e la convocazione alla kermesse canora che tutto il mondo ci invidia è la classica ciliegina sulla torta. E lei, che ama mantenere un contatto costante e diretto con i suoi numerosissimi estimatori sui Social, ha voluto condividere con loro la sua reazione dopo aver ricevuto la notizia. Mai vista così prima.

Mai vista così l’ex star di Amici

In sostanza lei si sente come se fosse sulle montagne russe. E per farlo chiaramente intendere, anche in nome della sua immensa simpatia e accattivante ironia, ha condiviso sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, uno scatto ove la vediamo al luna park mentre si sta divertendo “ad alta quota”.

Lei appare anche spaventata e qualche urletto sarà pure scappato, come è normale che sia. A sostenerla in questa nuova avventura, oltre alla sua coach Lorella, anche il mitico Tiziano Ferro, Anna Foglietta, Giulia Stabile ed Emmanuel Lo. Tuttavia i più felici sono i suoi fan che di certo si daranno un gran da fare con il televoto per far salire in classifica la loro beniamina.