Fiorello punge Stefano De Martino: “non la dovevi tradire” | Si scatena il putiferio

Fiorello colpisce e affonda Stefano De Martino, “Non la dovevi tradire”. La sua frecciatina fa scatenare il Caos.

Il mitico showman siciliano ne ha combinata un’altra delle sue. Diciamo che in questo periodo è proprio scatenato. Dopo aver messo in atto tantissime e irresistibili gag con l’amico di una vita Amedeo Sebastiani in arte Amadeus, ora è la volta di Stefano De Martino che è stato ” punto” da una sua bella freccia.

Prima di lui, a onor del vero, è stato Pino Insegno a essere colpito dalla grande ironia di Fiore. In poche parole lui, nel parlare del fatto che si era iniziato a mormorare che l’ex componente della Premiata Ditta, dopo il flop clamoroso del Mercante in Fiera, potesse essere fuori dalla conduzione de L’Eredità, non si è risparmiato quanto a battutine e frecciatine.

Pure la splendida Ilary Blasi è stata ” vittima” delle sue prese in giro per via della presenza in esclusiva su Netflix di Unica, il docufilm dove lei ha parlato a spron battuto del suo matrimonio e soprattutto della sua fine con l’ex numero 10 della Roma Francesco Totti. Tra l’altro nel corso di una puntata del suo seguitissimo Viva Rai 2 aveva fatto trasmettere un video dove il Pupone mostrava alcune bellezze della Città Eterna.

Fiorello punge Stefano De Martino, ” non la dovevi tradire”

Ora però a far discutere è la sua dichiarazione fatta in diretta sempre all’interno del suo show mattutino nei confronti di Stefano De Martino che è sempre più lanciato nelle vesti di showman sia per il Teatro sia per la Televisione. Tra l’altro anche lui opera su Rai 2. Ed è anche per questo motivo che la stoccata di Rosario ha lasciato ancora più sconvolti i più.

C’è però da dire che il pupillo di Maria De Filippi non ha mai davvero collaborato con Fiorello e che il suo grande amico Amadeus non l’ha chiamato al Festival nonostante sia un volto molto amato dagli italiani e dal pubblico della Rai. Fatto sta che Stefano l’ha fatta grossa pure lui. E così Rosario ha sentenziato: ” Non la dovevi tradire”.

Ha preso le parti di Belen

La sua dichiarazione si riferisce al fatto che, secondo le dichiarazioni rilasciate in esclusiva a Domenica In da Belen Rodriguez, la sua ex moglie, nonché madre di suo figlio Santiago, lui l’avrebbe tradita molte volte. Lei ha sofferto tantissimo ed è caduta in depressione. Lo stesso giorno, ma di sera, De Martino è stato ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa su Discovery.

Lui, dal canto suo, ha deciso di fare il diplomatico sostenendo di non voler ribattere alle affermazioni fatte dalla sua ex alla quale vuole ancora molto bene. E se ha preso questa decisione è per il fatto che lei sia la mamma del suo unico figlio il cui bene viene sempre e comunque prima di ogni cosa. Ed è a quel punto che è arrivata “la puntura” di Fiorello: ” Se è la mamma di tuo figlio non la dovevi tradire”.