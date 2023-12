MasterChef, tutti ricorderanno Rachida Karrati ma sapete che fine ha fatto? Meritava un finale diverso

Rachida Karrati ha animato la terza edizione del cooking-show “MasterChef”, ma in seguito è scomparsa dai radar: che fine ha fatto?

Nel 2011 le rete Cielo ha lanciato anche in Italia il programma “MasterChef“, adattamento maccheronico dell’omonimo programma britannico, e dall’anno successivo è stato proposto in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma Sky, dove va in onda tutt’ora.

Numerosi aspiranti chef si sono avvicendati dietro ai fuochi del format, al pari degli inflessibili giudici; le figure chiave del programma, però, restano Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo, mentre Carlo Cracco ha militato nello show fino alla sua sesta edizione.

I concorrenti si sfidano puntata dopo puntata e Pressure Test dopo Pressure Test, e tengono fisso in mente l’ambito premio finale riservato al vincitore, ovvero 100.000 euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare un libro con le proprie ricette esclusive, edito da Baldini & Castoldi. Dall’undicesima edizione i cuochi vittoriosi possono altresì accedere alla prestigiosa scuola di cucina ALMA, fondata dallo chef Gualtiero Marchesi.

Una delle protagoniste più indimenticabili di “MasterChef” è certamente l’emotiva Rachida Karrati, la cuoca di origine marocchina che ha partecipato all’edizione del 2013-2014, qualificandosi infine sesta nella classifica generale. Nonostante il primo posto sul podio sia stato assegnato al collega Federico Francesco Ferrero, Rachida non ha abbandonato la passione per i fornelli; ora, però, la sua vita lontano dalle telecamere appare molto diversa…

Il percorso di Rachida Karrati a “MasterChef”

Rachida Karrati si è presentata nel 2013 davanti ai giudici del programma con un curriculum insolito: la madre e nonna di origine marocchina ha sviluppato la passione per la cucina in modo del tutto amatoriale, sfornando manicaretti per i propri familiari, ed ha apportato al programma di Sky un tocco di spassosa umanità.

L’aspirante cuoca, infatti, ha dato libero sfogo a risate e a lacrime, ed è riuscita persino a superare un Pressure Test con un semplice piatto di prosciutto e melone grazie alla sua personalità sopra le righe. In effetti, Rachida ha spiccato nella terza edizione di “MasterChef” più per l’indole chiacchierina e gli sfoghi impetuosi, che per l’estro culinario, e la sua storia personale ha catalizzato su di lei le simpatie del pubblico. Trasferitasi a Bergamo dopo aver perso prematuramente il primo marito, da cui ha avuto la figlia Leila, si è risposata con un italiano con cui ha dato i natali alla sua secondogenita, Sabrina. Nel 2015 ha partecipato anche a “L’Isola dei Famosi”, ma è poi scomparsa definitivamente dai fasti dello show-business.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rachida Karrati (@rachidakarratiofficial)

La nuova vita di Rachida Karrati

Nonostante abbia rinunciato da anni alle luci della ribalta, Rachida Karrati non ha certo abbandonato la passione per la cucina: in effetti, la donna aggiorna costantemente il proprio account di Instagram con ricette tipiche marocchine, mixandole talvolta con la tipica tradizione mediterranea.

Molti utenti in rete ipotizzano che Rachida abbia finalmente coronato il suo sogno, inaugurando un ristorante italiano in Marocco, ma non si hanno evidenze circa la nuova attività.