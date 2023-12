Massimiliano Varrese e Monia La Ferrara, perché si sono lasciati: tutta la verità dopo anni

Massimiliano Varrese e Monia La Ferrara, il motivo del loro addio. La verità dopo tanti anni.

Il Grande Fratello quest’anno non smette mai e poi mai di stupire. Ora poi che si sa che proseguirà fino a primavera inoltrata, gli autori hanno deciso di fare entrare altri concorrenti che si chiamano a partire da questa edizione semplicemente inquilini. E parliamo sia di personaggi famosi che non.

Di certo lui, l’affascinante Massimiliano Varrese, non si aspettava che potesse fare capolino all’interno della Casa Più Spiata d’Italia, una sua ex e soprattutto lei che indubbiamente, nonostante non siano stati insieme un granché, pare che abbia lasciato il segno nel suo cuore. Tant’è che, come ha confessato lui stesso, si erano sentiti anche poco prima che lui entrasse nel reality.

Tuttavia non si erano più visti. E dopo più di dieci anni rivederla e sapere che sarebbe stata pure lei una concorrente del GF l’ha lasciato piacevolmente stupito. Non sono mancati i sorrisi, gli abbracci e gli sguardi complici. Monia è decisamente una bellissima donna, dotata della classica bellezza mediterranea e di un’incredibile sensualità.

Massimiliano Varrese e Monia La Ferrara, perché si sono lasciati

Inoltre possiede un carattere molto forte e determinato. E’ mamma di due creature e nella vita ha imparato a conquistarsi tutto quanto da sola. Ha conosciuto l’attore durante uno sciopero a Roma. Lei di mestiere fa l’hostess di volo. Ovviamente lui non è rimasto affatto indenne dal fascino di lei.

Hanno convissuto anche per un breve periodo, poi si sono detti addio. In ogni caso sono rimasti in buoni rapporti anche se, come già giustamente detto, non si sono più incontrati da allora. Fatto sta che quando si sono rivisti nella Casa pareva che si fossero salutati prima tanta era l’intesa. Sapete per quale motivo si sono lasciati tanti anni fa?

La verità sul loro addio

A quanto pare non erano pronti a viversi davvero, soprattutto lui. Lui che aveva conosciuto il grandissimo successo grazie soprattutto alla fiction nostrana. Era sempre in giro e con la valigia in mano anche per lavorare sodo a Teatro. Lei, dal canto suo, per la sua professione doveva viaggiare molto.

Ora sono entrambi cresciuti, sono diventati genitori e forse, come sussurrano in tantissimi sui Social, pronti a viversi davvero. Sono passati ben 13 anni da quando si sono amati e hanno vissuto insieme per 8 mesi. E chissà che ora, complice la loro esperienza al Grande Fratello, non possa davvero riscoppiare la passione tra di loro.