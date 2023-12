Amadeus, avete mai visto che auto guida? Sembra un carro armato costosissimo

Amadeus, la sua passione per i motori va in controtendenza: altro che berlina da nababbo, il bolide del conduttore domina le strade di Milano!

Amadeus si sta preparando alla sua tornata finale sul palco dell’Ariston: il suo quinquennio consecutivo al timone di Sanremo si concluderà infatti il 10 febbraio 2024, ed il conduttore ha intenzione di offrire al pubblico un’esperienza indimenticabile.

Lo storico volto Rai vanta una longeva e solida carriera alle spalle, ed ha firmato il successo di molti programmi nella pubblica emittente, da “L’Eredità” ai “Soliti ignoti”, ed ha inoltre calcato anche lo stage dell’indimenticato Festivalbar.

Sposato in seconde nozze con la showgirl Giovanna Civitillo, da cui ha avuto il figlio José Alberto, Amadeus vive con la famiglia in un elegante appartamento tra Corso Sempione e l’ex Fiera di Milano, ad un passo dagli studi Rai e dal prestigioso complesso City Life.

Se l’arredamento della casa è stato completamente affidato a Giovanna Civitillo, Amadeus da invece libero sfogo alla sua passione per i motori, e sfreccia per le vie di Milano a bordo di un elegante bolide: di che vettura si tratta?

Amadeus, la sua casa è un trionfo di contrasti

L’appartamento meneghino di Amadeus è uno spazioso loft dalle linee pure ed essenziali, ammobiliato interamente in stile moderno con elementi lucidi e laccati. Il colore predominante è il bianco, che si alterna nei vari locali con i toni dell’oro e del nero (in salotto) e del magenta (in cucina).

La camera padronale, invece, mixa lo stile minimal ad elementi barocchi, come l’enorme specchio dalla cornice intarsiata e dorata, en pendant con i comodini, e la chaise longue di ispirazione romana posta davanti al letto. Il pavimento in parquet crea continuità tra una stanza e l’altra, e le numerose finestre regalano luminosità extra agli ambienti, i cui muri sono stati ritinteggiati senza eccezioni di un bianco fresco. Ma l’auto di Amadeus rispecchia lo stesso stile lineare e rigoroso?

Amadeus: ecco cosa guida il conduttore Rai

Numerosi fan del conduttore hanno ipotizzato che Amadeus ami l’eleganza senza tempo delle berline, mentre altri sostengono che la sua preferenza ricada invece sui modelli spider.

Niente di tutto ciò: a quanto risulta dagli scatti più recenti, Amadeus avrebbe puntato su un lussuoso SUV: nella fattispecie, si tratta della classe M del brand automobilistico Mercedes. Un veicolo potente, confortevole ed affidabile, adatto alle lunghe trasferte del mattatore lungo la penisola, e ad accogliere a bordo i familiari garantendo loro comfort e protezione.