Chiara Francini, dove vive la famosa attrice? I dettagli floreali rendono tutto magnifico

Ecco dove vive la famosa attrice, Chiara Francini. La sua è veramente una casa da sogno, con tutti quei dettagli floreali che rendono lo stabile ancora più magnifico, i fan sono sempre stati affascinati da casa sua.

Chiara Francini ci ha fatto e ci fa ancora tanto ridere, grazie alle parti comiche che ha interpretato nel corso degli anni. Ha recitato al cinema, in televisione e a teatro, per non parlare dei programmi che ha condotto, insomma l’attrice ha fatto un po’ di tutto.

Grazie a quel suo meraviglioso accento di Firenze poi, le sue battute risultano essere ancora più spassose. Come dimenticarla in film quali Una moglie bellissima, La peggior settimana della mia vita, Tutto molto bello e così via. Ma la Francini non si intende soltanto di recitazione, per quanto riguarda la sua abitazione ha avuto un gusto impeccabile, come i migliori designer del momento. Ecco dove vive la comica.

La casa di Chiara Francini

Chiara Francini non sa quello che vuole soltanto nel suo lavoro, ma anche nella vita amorosa, ha le idee molto chiare. È fidanzata da quasi 20 anni con Fredric Lundqvist, l’ex calciatore svedese che è riuscito a fare goal nel suo cuore. I due si completano e anche se non sono sposati e non hanno figli, insieme formano una vera e solida famiglia.

Come ha dichiarato la stessa Chiara: “Un uomo estremamente ironico, silenzioso, molto attento, sarcastico, riservatissimo. La persona che mi ha reso libera e sicura e che ogni giorno mi ama dandomi la possibilità di fiorire…”.

In merito al matrimonio poi ha dichiarato: “…il matrimonio è un giorno in cui ci si sente principessa… però io mi sento principessa tutti i giorni…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Francini (@chiarafrancini)

Ecco dove vive

Chiara Francini, nonostante sia di Firenze, per lavoro ha deciso di trasferirsi a Roma, in una casa molto bella, come si può vedere sui social. Oltre alle foto dell’abitazione, la Francini condivide molte foto dei suoi tre gatti, amici inseparabili della donna, i quali riempiono le sue giornate con i loro visini buffi.

La casa dell’attrice fiorentina, presenta pavimenti molto antichi e pareti floreali ovunque, inoltre Chiara possiede un albero di Natale che tiene acceso tutto l’anno. In tutta la casa è possibile vedere gli arredi di design di Lisa Corti, grazie ai quali ogni stanza acquisisce quella giusta atmosfera armoniosa che tanto piace alla Francini. Non si sa di preciso in quale parte di Roma possa vivere l’attrice, l’unica cosa che sappiamo è che ha ottimo gusto nell’arredare casa.