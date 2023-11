Claudio Amendola, dopo anni spunta l’annuncio: “…chissà” | L’indiscrezione lascia senza fiato

Claudio Amendola, a distanza di tanti anni, arriva l’annuncio che spiazza. ” Chissà…” I fan senza parole.

Un grande attore e un bravo imprenditore. Difatti Claudio Amendola da moltissimi anni non è solo super attivo nel mondo della recitazione e dello spettacolo in generale. Difatti è pure un valido ristoratore che cura vari ristoranti. Con la Roma nel cuore, è uno degli artisti italiani che meglio rappresenta il suo grande amore per la Città Eterna dove tuttora vive.

Di certo avrà spezzato i cuori in mille pezzi dei suoi fan, compresi quelli della prima ora, la notizia della fine del suo lungo rapporto d’amore con la collega Francesca Neri. I due sono rimasti in ottimi rapporti. Ora lui ha una nuova compagna, è felice e sereno. A quanto pare la fortunata ha 45 anni, dunque ben 15 in meno di Claudio.

Lavora dietro le quinte visto che fa la costumista. Le prime immagini della neo coppia ce le ha mostrate il settimanale Diva e Donna. Tra l’altro pare che sia a causa di Giorgia che sia finito il matrimonio tra l’attore e la Neri. Oggi la neo coppia vivrebbe nella casa di lui a Roma. In ogni caso i suoi sostenitori hanno anche altri motivi per festeggiare.

Claudio Amendola, dopo anni spunta l’indiscrezione ” Chissà…”

Cominciamo con il dire che i suoi ristoranti vanno benone. Spostandoci invece sul fronte recitazione, ormai è chiaro che ci sarà la seconda stagione del Patriarca. Amendola ci aveva creduto molto e il finale nell’ultima puntata di stagione era stato lasciato aperto. Dunque i telespettatori si aspettavano un sequel che inizialmente era stato negato.

E a darne conferma con un bel video condiviso sui Social è stato lo stesso Claudio, al settimo cielo. Tuttavia ora c’è pure un’altra lieta novella che scalderà non poco i cuori palpitanti dei suoi massimi estimatori. Parliamo per la verità di un’indiscrezione che ha del pazzesco e che fa sognare. Ed è partita tutta da un suo ” Chissà…”.

L’amata serie sta per tornare, i fan intanto sognano ad occhi aperti

Lo ha pronunciato l’attore durante una sua recente intervista concessa alla brava Silvia Toffanin nel suo Verissimo. Lui è intervenuto in collegamento video. Durante la chiacchierata è stata citata la serie, andata in onda molti anni fa, in prime time su Canale 5, I Cesaroni e che ora è disponibile su Netflix in tutte le sue numerose stagioni.

E quando la conduttrice ha parlato di un possibile ritorno, a distanza di molti anni, di questa fiction che è stata una delle più amate in assoluto dagli italiani di ogni età, lui non lo ha negato. Sorridente e con gli occhi che brillavano ha solo risposto con un laconico ” Chissà…” . Fatto sta che ora i suoi fan iniziano a incrociare le dita, sperando di vedere al più presto una nuova stagione della serie.