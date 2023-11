Marco Mengoni, prima e dopo: Oggi è completamente irriconoscibile | Ha ceduto anche lui ai ritocchini?

Marco Mengoni, nei due momenti a confronto di ieri e di oggi è totalmente irriconoscibile. In molti si sono chiesti se il noto cantante abbia ceduto al ritocchino. Voi cosa ne pensate?

È un famoso cantante il bello e bravo Marco Mengoni, il quale lascia i fan sempre senza parole, grazie alle sue canzoni e ai suoi testi così d’ispirazione. È impossibile che nella vostra vita non abbiate canticchiato almeno uno dei suoi ritornelli, a prescindere se vi possa piacere o meno il suo genere.

Grazie all’Essenziale si è fatto conoscere ancora di più di quello che già aveva fatto a X Factor e da quel momento non ha più abbandonato il palco. Mengoni è uno di quei cantanti che vengono considerati un orgoglio per la musica italiana. Ad ogni modo, nonostante la sua fama, molti si sono chiesti se nel corso degli anni avesse ceduto al ritocchino.

L’evoluzione di Marco Mengoni

A prescindere dall’evoluzione di Marco Mengoni, della quale parleremo a breve, c’è un fatto molto simpatico che si è svolto qualche giorno fa, che sta facendo tanto chiacchierare. In pratica, durante le prove del suo concerto a Gasometer a Vienna, il cantante ha bloccato il soundcheck per un avvenimento, a detta sua, più importante.

“Fermate il soundcheck, Sinner ha vinto”, ha urlato Mengoni, il quale portando lo schermo del telefono in alto stile coppa dei campioni, ha esultato della vittoria del tennista Jannik Sinner. Non importa dove ci si trova, ma se il proprio sportivo del cuore vince, si ferma tutto e si deve esultare, nel pieno rispetto delle tradizioni italiane.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prima Volta Di 🧿 (@prima_volta_di)

La sua voce è sempre la stessa

Tornando a noi, sono in molti che si sono chiesti se Marco Mengoni abbia ceduto al ritocchino, dopo aver visto quel video di lui 15enne, mentre si diletta in una delle sue prime performance. Che dire, avrà cambiato aspetto, ma rimane sempre un bel ragazzo con una voce paradisiaca. Come si può vedere, il piccolo Marco assomiglia molto alla versione adulta di sé stesso, probabilmente l’unica cosa che è cambiata è quella sicurezza in sé stesso, che ha fortunatamente guadagnato con il tempo.

Ancora qualche anno e a X Factor avrebbe fatto faville. Che dire, è rimasto sempre fedele a sé stesso e il successo dopo un po’ è arrivato, con una voce del genere non sarebbe potuto sicuramente passare inosservato. Voi cosa ne pensate? L’avevate riconosciuto Mengoni in questo video?