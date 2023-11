Uomini e Donne, protagonista amatissima vittima di body shaming: “Lievitata e irriconoscibile” | Piovono cattiverie

Uomini e donne| protagonista è stata vittima di body shaming su Instagram, scopriamo cosa è accaduto e qual è stata la reazione dei fan.

È stata ex tronista di Uomini e Donne, ma dalle sue apparizioni nel programma ad oggi è cambiata davvero molto, in molti hanno detto che sia addirittura diventata irriconoscibile a causa di qualche chilo di troppo.

Purtroppo il body shaming per chi prende la scelta di voler sfondare nel “mondo dello spettacolo” è all’ordine del giorno e questa volta è capitato proprio ad un ex concorrente e tronista del popolare show televisivo Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi.

La giovane ragazza, in realtà, non è nuova a questo genere di critiche sul suo fisico e sull’aspetto estetico e, infatti, non è la prima volta che si trova a dover difendere la bellezza del corpo delle donne così com’è.

Ma chi è la ex tronista che è stata vittima di body shaming su Instagram? Scopriamo chi è e cosa hanno detto gli haters: tutti i dettagli dell’accaduto.

La tronista vittima di Body Shaming

“A uomini e donne era bellissima con un viso pazzesco, qui non so come mai la vedo gonfia invece“, “Successo? Ma chi la veste? Non vorrei fare body shaming ma santo cielo….” sono questi i commenti lasciati sotto al post di Vanity Fair in cui viene chiesto alla bellissima ex tronista di Uomini e Donne, Nilufar Addati, chi vorrebbe ringraziare per il suo successo.

I commenti degli haters verso la giovane Nilufar Addatti sono stati davvero di pessimo gusto, ma purtroppo si sa i leoni da tastiera sono sempre pronti a scrivere commenti cattivi e di odio, ma il principale problema dei commenti ricevuti da Nilufar Addatti sotto la sua breve intervista, è che molti di questi arrivano direttamente da donne, che dovrebbero sapere cosa significa dover subire commenti del genere sul proprio aspetto esteriore ed essere considerate esclusivamente per l’aspetto fisico.

Nilufar Addati irriconoscibile?

L’odio delle donne contro altre donne, purtroppo, c’è sempre stato e forse continuerà ad esistere, ma per noi Nilufar Addati resta sempre bellissima e fa bene a mostrare un corpo naturale, non perfetto e magro come quella di una modella di haute couture, ma di una normalissima ragazza in salute, proprio come dovrebbe essere.

“Lievitata come fanno i dolci...quasi irriconoscibile!” le scrivono sotto il post, ma fortunatamente la bella Nilufar Addati non si è mai lasciata abbattere dai commenti negativi lasciati sotto le sue foto e continua ad indossare ciò che vuole. Fortunatamente c’è chi si schiera dalla sua parte, ricordando a tutte e a tutti che se quel corpo non piace, basta non guardare, ma soprattutto che nessun corpo è sbagliato.