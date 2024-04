Scattato l’obbligo e nemmeno lo sai, da metà aprile non puoi circolare più così I Multone fino a 1.700€

Si torna a parlare di nuove norme per gli automobilisti in strada adesso scatta un obbligo con il quale rischi ante 1700 euro di multa.

Durante le ultime settimane abbiamo avuto modo di parlare ampiamente dei cambiamenti imposti con il Codice della Strada, il quale ha previsto sanzioni più severe per coloro che vengono sorpresi a infrangere le nuove norme.

Facciamo riferimento anche ai casi in cui l’automobilista rischia il ritiro della patente, come il mancato utilizzo della cintura, ma anche quando si supera considerevolmente il limite di velocità o si viene sorpresi con un tasso alcolemico alto, oppure intenti a usare dispositivi elettronic.

C’è un altro divieto da tenere in considerazione che molti tendono a sottovalutare, eppure, proprio questo è quello che ci fa rischiare una multa altissima.

Si tratta di una sanzione che può arrivare anche a 1700 euro solo se non provvedi a regolarizzare la posizione della tua macchina, motivo per cui dovresti farle il prima possibile.

Attenzione a quest’obbligo rischi davvero grosso

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, durante gli ultimi mesi si è parlato ampiamente dei divieti previsti con il nuovo Codice della Strada, il quale si presenta come più intransigente e severo con coloro che non presta l’attenzione alle regole.

Sulla base di tale motivazione, dovresti prestare attenzione al fatidico cambio ruote perché dal 15 aprile è necessario mettere da parte quelli invernali per favorire quelle estive. Le conseguenze potrebbero essere particolarmente gravose, non ti resta che agire il prima possibile ed evitare così la sanzione in questione. Ecco di cosa si tratta nello specifico.

Attenzione a questo mega multone per te e la tua macchina

Di anno in anno dovremmo effettuare il cambiamento delle ruote della nostra macchina non solo per i chilometri percorsi, ma anche in relazione alla tipologia di pneumatico.

Adesso che la stagione estiva sta per arrivare anche l’asfalto agirà in modo diverso alle intemperie del tempo, mettendo da parte le ruote invernali per prediligere quelle che useremo durante il periodo estivo le quali saranno la perfetta risposta ai cambiamenti in questione. I pneumatici estivi, dunque, avranno una maggiore aderenza e resistenza alla strada particolarmente calda cose che non ha capiterebbe con quelli invernali fatti appositamente per resistere alle bassissime temperature. Tutti i cittadini italiani hanno tempo dal 15 aprile al 15 maggio per provvedere a tale cambio, perché in caso contrario si rischia una sanzione amministrativa che va dai 422 euro ai 1682 euro, insieme a una sanzione accessoria che riguarda il ritiro del libretto di circolazione, privati così dell’utilizzo quotidiano del nostro mezzo di trasporto.