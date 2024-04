Vuoi guadagnare 18.000€ in due mesi? Devi solo startene tutto il giorno a letto | C’è già la fila per fare richiesta

Stando semplicemente a letto puoi guadagnare ben 18 mila euro in soli due mesi. Ci sarebbe già la fila per occupare questo ambito posto.

Ormai è caccia aperta ai lavori che possono permetterti di guadagnare un importo maggiore di quelli che sono gli impieghi standard. Negli ultimi anni abbiamo assistito una vera e propria rivoluzione per quello che riguarda il mercato del lavoro. Che si voglia o meno il mondo è completamente cambiato, non sono poche le nuove occupazioni che vengono proposte nei giorni del giorno a tutti coloro che sono alla ricerca di lavoro.

A prescindere dalle promesse truffaldine che vengono fatte in merito ad alcuni lavori, che offrirebbero un guadagno veramente molto elevato, ma che in realtà sono delle vere e proprie perdite di tempo, curiosando sul web, è possibile trovare alcune offerte veramente molto interessanti.

Sono in pochi ad esempio a credere che si possano svolgere le attività che non sono affatto stancanti, ma che permettono di guadagnare un ottimo stipendio con attività semplici. È questo il caso che viene proposto proprio di seguito.

Se ti dicessi che potresti avere tutto conto corrente ben 18.000 €, semplicemente per stare a letto per ben 60 giorni. Una proposta che sicuramente in molti considereranno veramente allettante, quindi cerchiamo di comprendere meglio di cosa si sta parlando.

Al lavoro per la NASA

Come qualcuno che è alla lettura saprà molto bene, alcuni dei materiali con cui vengono fatti i nostri letti, sono stati introdotti per l’utilizzo da parte della NASA. Anche questa volta si procederà testando dei letti che simulerebbero il volo spaziale. Si tratta di uno studio che cercherebbe di comprendere quali sono le cause di alcuni condizioni degli astronauti, che devono essere corrette.

quindi 12 soggetti verranno selezionati, e divisi in quattro gruppi. Per ben 60 giorni, ovvero fino alla conclusione dello studio, esse rimarranno sdraiati sul Gravity bed. Dovranno quindi compiere tutte le attività quotidiane restando semplicemente sdraiati a letto. Una proposta di lavoro che potrebbe sembrare veramente interessante, ma che in realtà è molto più impegnativo di quello che si possa immaginare, a tal punto che le ultime due settimane saranno destinate alla fisioterapia per ripristinare le normali funzioni corporee.

Requisiti e candidatura

Per poter prendere parte alle esazione dei 12 posti vacanti, occorre essere in possesso di idonei requisiti. Innanzitutto avere un’età compresa tra i 18 e i 55 anni, In secondo luogo avere un’altezza compresa tra 1,53 m e 1,90 m, L’indice di massa corporea deve essere compreso tra i 18 e i 30, non essere fumatori, avere buona conoscenza del tedesco, essere in perfette condizioni di salute.

Per candidarsi sarà sufficiente accedere al sito web ufficiale del centro spaziale tedesco e compilare un questionario online.