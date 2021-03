Ti serve un visto per gli USA? Puoi richiedere l’ESTA direttamente online!

Hai intenzione di organizzare un viaggio negli Stati Uniti ma ti hanno detto che la procedura per ottenere il visto obbligatorio è complicata e che le tempistiche sono decisamente lunghe? Nessun problema: se sei un cittadino italiano puoi richiedere l’ESTA USA online: un’autorizzazione di viaggio elettronica che ti permette di entrare negli Stati Uniti e soggiornarvi per un certo periodo di tempo. Non importa quali siano le ragioni del tuo viaggio: l’ESTA è valida sia per chi entra negli USA per ragioni turistiche che per coloro che intendono soggiornarvi per motivi lavorativi o medici.

Il visto tradizionale dunque non è necessario, ma questo documento elettronico è fondamentale perché chi ne è sprovvisto non può nemmeno imbarcarsi e partire per gli USA. Oggi vi spieghiamo tutto sull’ESTA per gli Stati Uniti: di cosa si tratta, come richiederlo, quanto costa e per quanto tempo è valido.

ESTA USA: cos’è e quando è necessario

L’ESTA è un documento che per i cittadini italiani equivale al visto e che dunque permette di entrare negli Stati Uniti senza problemi, avendo tutte le carte in regola per soggiornarvi. Il significato della sigla ESTA è “Electronic System for Travel Authorization” che significa letteralmente “sistema elettronico per l’autorizzazione di viaggio”. Non si tratta dunque di un documento cartaceo ma di un’autorizzazione elettronica che permette di entrare negli USA, a patto naturalmente che si sia provvisti anche di un regolare passaporto.

In sostanza dunque l’ESTA è necessario in tutti i casi: non è obbligatorio solo per coloro che sono in possesso di un passaporto o di un visto americano.

Come richiedere ed ottenere l’ESTA

A differenza del visto, che deve essere richiesto presso il consolato americano e che prevede dei tempi d’attesa piuttosto lunghi, l’ESTA si può ottenere direttamente online in modo semplice e veloce. Basta infatti dedicare 5 minuti del proprio tempo per la compilazione del modulo e nel giro di pochi giorni si riceve l’autorizzazione via mail. In caso di urgenza è possibile anche fare domanda prioritaria ed entro 1 ora si è in possesso dell’ESTA.

ESTA per gli USA: quanto costa

Il costo dell’ESTA per gli USA è pari a 29,95 euro a persona ed è possibile pagare direttamente online mediante carta di credito, Paypal ed altri sistemi. Una volta che la transazione è avvenuta, si riceve una e-mail di conferma e nel giro di pochissimo tempo si ottiene anche la certificazione.

Altre cose importanti da sapere

È bene ricordare che l’ESTA sostituisce il visto ma non il passaporto: è dunque importante verificare che questo documento sia ancora in corso di validità o richiederlo con un certo anticipo. Inoltre, una volta arrivato negli Stati Uniti dovrai anche dimostrare di lasciare il Paese entro 90 giorni perché non puoi fermarti più a lungo. L’ESTA ha comunque un periodo di validità di 2 anni, dunque avrai la facoltà di tornare negli USA altre volte. L’importante è non soggiornarvi per più di 90 giorni consecutivi.

Ricorda infine che questa certificazione è necessaria anche per entrare alle Hawaii, Porto Rico, Isole Vergini Americane, Guam, Alaska e Isole Marianne Settentrionali.