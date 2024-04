Pronti a sgonfiare la bolletta di 800€ all’anno con questi semplici trucchi di pulizia domestica

Con queste dritte legate alla pulizia della tua casa abbassi la bolletta di ben 800 euro all’anno. Non fartele scappare!

Indubbiamente possedere una casa bella, ordinata, profumata, pulita e super igienizzata è il sogno di tutti quanti. Non per nulla essa sarebbe da vedersi come il nostro nido. Dunque come quel luogo ove possiamo e dobbiamo sentirci al sicuro. Inoltre anche per la nostra salute, sia fisica che mentale, è d’uopo pensare con vivo interesse alla faccende domestiche.

Il punto è che con la vita frenetica di oggigiorno è davvero dura starci dietro, perlomeno quotidianamente. Se poi torniamo sempre tardi a casa la sera, non abbiamo di certo la voglia di metterci a occuparsi di esse dopo un’estenuante giornata di lavoro. Tuttavia non è nemmeno il massimo trascorrere tutto quanto il week a ribaltare e pulire la nostra dimora.

Anche perché solitamente in quei giorni dobbiamo magari pure occuparci di tante commissioni come la realizzazione della classica spesa settimanale al supermercato. E così rischiamo di rovinarci i giorni di riposo. Dulcis in fundo, anche per la fretta, rischiamo di pulire e ordinare male, spendendo pure un sacco a livello di consumi.

Risparmio in bolletta quando pulisci casa, basta seguire delle dritte

E ciò si traduce, senza se e senza ma, in tanti soldini da dover pagare in bolletta. Il che con la grande crisi che vige tuttora pure in Italia sarebbe assolutamente da evitare. Il problema è che molte volte non ci rendiamo conto di sfruttare non solo troppo ma anche nella maniera sbagliata molti strumenti che abbiamo a disposizione.

Tra l’altro prima di acquistare molti elettrodomestici non notiamo mai la loro potenza, quindi i classici watt. E così ci troviamo spesso a vedere salire in maniera titanica i consumi anche se non li usiamo tantissimo. Al di là di ciò possiamo iniziare a risparmiare da oggi usandoli per la pulizia della nostra casa mettendo in atto questi semplici e assai efficaci trucchi.

Fai così, dimora al top e più soldini in tasca

Ok, è necessario per eliminare la polvere passare l’aspirapolvere. E su questo siamo tutti d’accordo. Tuttavia prima di azionarla è bene spostare i mobili. Furbo è anche pulire quest’ultimi e gli oggetti presenti con dei panni in microfibra, quindi dare una bella pulita ai pavimenti con la classica scopa, armandoci pure di paletta se necessario.

Fatto ciò azioniamola pure. Inoltre non lasciamola mai accesa se per qualche istante non la utilizziamo. E se vogliamo accenderla il meno possibile ogni giorno eliminiamo sempre i primi residui di polvere e le briciole con la poco fa menzionata scopa e con dei semplici stracci. Infine, non dimentichiamoci di lavare i pavimenti e di arieggiare maggiormente la nostra dimora.