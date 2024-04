Tra le funzioni segrete del tuo telecomando c’è anche il pulsante del panico | Ecco come funziona

Udite udite, tra le varie e diverse funzioni del telecomando esiste pure quella dedicata la panico. Da oggi hai un alleato in più per la tua sicurezza.

Il mondo va sempre più veloce. Le invenzioni e le novità, non per forza di cose negative e sgradevoli, sono praticamente all’ordine del giorno. E grazie alla Tecnologia, che da tempo è entrata di diritto nelle nostre vite, siamo molto facilitati nel compiere molte azioni nella nostra quotidianità. Ciò è un dato di fatto più che evidente ma sovente non ce ne rendiamo davvero conto.

Certo, non dobbiamo d’altro canto pensare che essa possa sempre risolverci ogni cosa. Insomma, per vivere bene con lei, senza farci sopraffare da essa, bisogna mantenere una forma di sano equilibrio fra le parti. E la stessa identica cosa dobbiamo dire del Web e in particolare dei Social.

Indubbiamente oggi ne facciamo un grandissimo uso soprattutto di quest’ultimi. E talora è persino facile confondere la vita reale con quella prettamente virtuale. Ed entrambe possono essere a onor del vero piene zeppe di pericoli. E nel secondo caso c’è anche la possibilità che dietro a uno schermo si nasconda una persona ben diversa da quella che crediamo, compreso un malvivente.

Telecomando, il pulsante panico che ancora nessuno conosce

Tuttavia proseguono pure a spron battute anche altri genere di truffe e i classici furti di appartamento. E ora che l’estate non è poi così lontana è indubbio il fatto che aumenteranno ancora di più. Difatti per via delle vacanze in tanti lasceranno per svariati giorni le loro dimore. In ogni caso niente pare non interessare i ladri.

Diciamo che anche l’oggetto più banale, come anche un piccola borsa della spesa, contenente una manciata di prodotti, può sollecitare il loro desiderio di entrare in azione e di rubare, incuranti del fatto che una persona ha compiuto non pochi sacrifici per compiere tale acquisto. Fatto sta che ora per difenderci da loro, abbiamo uno strumento in più. Parliamo della funzione panico del nostro telecomando.

A che cosa serve esattamente

No, non si tratta di quello che utilizziamo abitualmente quando guardiamo la TV a casa ma di quello della nostra auto. Siamo avvezzi a schiacciare i pulsanti per aprirla e chiuderla. E quelli più moderni ci permettono anche di decidere la zona di azione, ovvero se riferirsi solo alla portiera del guidatore o al bagagliaio, ad esempio.

E poi ecco pure quel pulsante che ci permette di azionare pure a una certa distanza l’allarme. E ciò è indubbiamente è da vedersi come una vera e propria manna dal cielo oltre che uno strumento assai utile per tutelarci maggiormente. L’unica pecca è che non tutti i telecomandi ancora lo possiedano.