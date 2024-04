Metti una pallina da tennis in lavatrice: consumerai il 25% in meno di detersivo

Da oggi metti una pallina da tennis ad ogni tuo lavaggio dentro la lavatrice. Risparmio super assicurato!

Sentire la parola risparmio ci fa venire da sorridere se soprattutto viene visto come qualcosa di fattibile senza compiere i classici salti mortali. Ok, ormai ci abbiamo fatto l’abitudine a dover risparmiare il più possibile ma tante volte sbuffiamo e incrociamo le braccia. Siamo stanchi di doverlo fare e di cercare di fare quadrare costantemente i conti.

E ogni volta che riceviamo una bolletta ci si rizzano i capelli ritti in testa. Sappiamo difatti che il conto da dover pagare sarà bello alto, soprattutto se si parla di quella relativa al servizio di luce, gas ed energia elettrica. In ogni caso anche se parliamo di quella dell’acqua non possiamo aspettarci un risultato così diverso.

Tra gli elettrodomestici che abbiamo in casa e che utilizziamo ogni giorno c’è indubbiamente la lavatrice. Essa, insieme alla sorella lavastoviglie, consuma un botto sia della poco fa menzionata acqua che di energia. Ed è per questo motivo che non bisogna mai farla partire se non quando è piena. Il che però non significa sovraccaricarla in maniera esagerata.

Con una pallina in lavatrice risparmi un botto di detersivo

Difatti qualora lo facessimo rischieremmo che i vari capi non risultino ben lavati. E a quel punto saremo costretti a rilavarli. Altra dritta da seguire è quella di evitare di utilizzare detersivi scarsi e di eccedere con la loro quantità. Lo stesso discorso va applicato agli ammorbidenti. In questa maniera potremo spendere meno per acquistarli e anche l’Ambiente ci ringrazierà.

E se vogliamo risparmiare ancora, cosa vivamente consigliata vista la cattiva aria che tira nel nostro Paese, dovremmo da oggi in poi non dimenticarci mai di inserire all’interno della nostra amata lavatrice una semplice pallina da tennis. Grazie ad essa potremo arrivare a risparmiare fino al 25% di detersivo in meno. Ecco perché.

Il trucchetto facile ma non sempre applicabile

In poche parole la pallina in questione rappresenta un valido aiuto per evitare che i prodotti chimici, e stiamo riferendoci con tale definizione ai vari detersivi e ammorbidenti, rimangano appiccicati ai capi che abbiamo lavato. Quest’ultimi risulteranno perfettamente puliti, igienizzati e profumati. Inoltre ci appariranno meno spiegazzati.

Difatti essa aiuterà l’elettrodomestico in questione a mettere in atto movimenti più fluidi nel momento del lavaggio. Resta comunque il fatto che se ciò che laviamo è di colore chiaro può mostrare delle macchie per via della pallina. Ergo è opportuno utilizzarla solo quando laviamo capi scuri e cambiarla sempre ogni 2 o 3 lavaggi per evitare che lo sporco attacco ad essa attacchi poi ciò che laviamo in seguito.