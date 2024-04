Al ristorante rimanda subito indietro la prima cosa che ti portano al tavolo | Non cascare nel loro tranello, spendi di più

Se al ristorante ti portano per prima questo non accettarlo. Ti stanno solo tendendo un tranello.

Andare fuori a cena è diventato indubbiamente un lusso per molte persone. Non per nulla con l’aria che tira nel nostro Paese concedersi degli extra è davvero molto difficile. I rincari sono ancora in crescita e il settore alimentare li sta ancora subendo in maniera molto forte. Resta comunque il fatto che nel week end qualche pasto fuori casa è sempre molto gradito da tutti.

In tanti optano per la classica pizzata con gli amici il sabato sera o della domenica con la famiglia. E poi c’è chi ama dedicare del tempo alla coppia con un tet a tet. Gustarsi qualcosa di buono, tenersi la mano e guardarsi negli occhi è decisamente un’esperienza molto romantica e speciale anche se due persone stanno insieme da molto tempo.

Fatto sta che capita sempre che quando ci si siede al tavolo poco dopo venga servito, senza che noi lo chiediamo, qualcosa. E parliamo di qualcosa che indubbiamente ci piace molto e che solletica la nostra attenzione. Il punto è che grazie a ciò noi cadiamo inevitabilmente in un bel tranello senza che ce ne rendiamo conto.

Ristorante, attento alla prima cosa che ti servono, nasconde un tranello

I ristoranti, così come ogni esercizio commerciale, sono retti da molte strategie di Marketing che regna sovrano ovunque. Insomma, tanto per capirci, nulla è lasciato al caso. Perciò anche dietro a questo banalissimo gesto c’è uno studio ben mirato. E lo è stato architettato talmente bene da non farci intendere che dietro di esso si nasconda un bello scherzetto.

Ovviamente pure il fatto che quella cosa che ci servono fa parte della nostra quotidianità, anche quando consumiamo un pasto tra le mura domestiche, contribuisce a far vedere come normalissima e priva di malizia questa consegna. Avete capito di che cosa stiamo parlando? Di certo lo avrete acquistato anche voi oggi uscendo dall’ufficio.

Il pane, tutta colpa sua se ordini di più

Stiamo parlando del pane. Sì, fateci caso ora. Come avete preso posto al tavolo e ordinato le bevande, vi arriva subito servito un bel cestino contenente questo delizioso carboidrato che di solito iniziate a sbocconcellare ben prima che vi arrivino le pietanze scelte. E nel farlo sarete indotti psicologicamente a ordinare più cibo.

Insomma, a quanto pare quest’azione nasconde dietro un invito a consumare di più e possibilmente a optare per piatti più ricchi ed elaborati che di riflesso sono generalmente anche i più costosi. Pertanto se non avete intenzione di cadere in tentazione tenetevi lontano dal pane e ordinate solo ciò che veramente volete mangiare.