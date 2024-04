Trucco delle buste: il segreto delle banche per mettere da parte 5.000€ in 25 settimane

Sei alla ricerca di metodi alternativi per risparmiare? Provaci con il trucco delle buste e potrai risparmiare fino a 5000 euro, l’efficacia è davvero sconvolgente.

Negli ultimi anni si è spesso parlato della grande difficoltà degli italiani, e non solo, alle prese con i risparmi. Un nervo scoperto che rappresenta anche un grande punto interrogativo. Al tempo stesso, però, sono stati trovati dei metodi che sono in grado di garantire un risparmio considerevole, così tanto da rimettere in positivo il bilancio economico e conto corrente.

Un buon escamotage può essere quello di aiutarci con carta e penna, scriviamo all’apice lo stipendio in arrivo e successivamente come dobbiamo suddividerlo tra spese, compre e anche risparmi. Oppure, possiamo affidaci al trucco delle buste…

Nel caso in cui tu non ne abbia mai sentito parlare, allora, sei nel posto giusto! Il metodo che ti sto per suggerire è a prova di bomba perché orchestrato ad hoc da un famoso matematico e fisico.

Insomma, un trucco a prova di bomba che vi permetterà di risparmiare in pochissimo tempo circa 5.000 euro. Ecco in che modo si articola.

Il trucco delle buste per risparmiare

Come abbiamo avuto modo di spiegare in precedenza, cercare di risparmiare sulla spesa mensile può rappresentare un grande problema, un interrogativo che da generazione in generazione rappresenta un fardello e anche motivo di sperimentazione. Non a caso, a intervenire sulla questione è stato Carl Friebrich Gauss, il quale si era reso conto di un errore di calco di come la tecnica del risparmio può essere ottimizzato in poco tempo.

In particolar modo, il matematico è partito da un calcolo fatto su due strisce: nella prima si scrivono i numeri da 1 a 100, nella seconda riga da 100 a 1, il tutto per una somma che arriva sempre a 101. Applicato a un risparmio non porta a un risultato positivo ma se noi applichiamo il dato dei 101 a 50, nonché le coppie de numeri che vanno da1 a 100, noterai con estremo piacere che il risparmio lieviterà considerevolmente, così è nato il trucco delle buste.

Così riuscirai a risparmiare anche più di 5.000 euro

Il trucco delle buste si articola in questo modo: prendi 100 buste e numerale seguendo l’ordine crescente, poi mischiale tra loro e realizza le coppie che vuoi la cosa importante è formare 50 coppia.

Seguendo il calendario, poi, prendi appunti per 25 settimane (circa 5 mesi e 3 settimane) e in quel giorno specifico conserva nella busta il corrispettivo della somma alle buste, ad esempio: nella busta 10 vanno 10 euro, in quella di 46 andranno 46 euro e così per tutto il resto. Una volta complete le coppie, apriamole una per una e provvediamo al conteggio del denaro conservato… rimarrai sorpreso anche tu che il risultato sarà sorprendente, perché in poco tempo avrai messo da parte 5.000 euro circa!