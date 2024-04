Risparmia 100€ all’anno in bolletta solo sfiorando la rotella del boiler | Ci metti un secondo

Se vuoi risparmiare ben 100 euro all’anno in bolletta fai così. Sposta subito la rotella del tuoi boiler. Ci metti un istante!

Siamo sinceri, ogni volta che riceviamo la bolletta dell’energia elettrica, ci vengono i capelli grigi e ritti in testa. Non per nulla la cifra che dobbiamo necessariamente pagare è molto alta. Ok, ci abbiamo fatto, come si suol dire, il callo visto che sono mesi e mesi che i rincari hanno toccato pure questo settore.

Eppure ogni volta è un colpo al cuore. Cerchiamo talvolta in tutti i modi di poter risparmiare qualcosa in tale direzione ma pare non essere mai abbastanza. Tanto più che con il freschino e le piogge di questi giorni siamo stati indotti, nonostante siamo in primavera, a riaccendere le stufe e le varie stufette che abbiamo per casa.

Inoltre, per scaldarci maggiormente, abbiamo optato per la preparazione di molte pietanze belle calde, accendendo, e pure con una certa disinvoltura per la verità, anche il forno principale. Insomma, le spese sono aumentate ancora una volta e prossimamente, quando l’estate farà capolino nelle nostre vite, saranno ancora belle toste.

Boiler caldaia, sposta la rotella e inizia a risparmiare

Difatti, con il preciso scopo di rinfrescarci, terremo accesi ventilatori e condizionatori che, si sa, consumano un botto di energia elettrica. Insomma, se da un lato nei periodi autunnali e invernali le maggiori spese sono dovute al riscaldamento e all’accensione delle poco fa menzionate stufe, in estate poi abbiamo da pensare ai costi che dobbiamo sostenere con l’accessione di altri elettrodomestici.

Certo, c’è anche da dire, per dovere assoluto di cronaca, che non accendendo il forno qualche risparmio potrebbe comunque esserci. Fatto sta che finché non terremo maggiormente d’occhio il boiler della nostra caldaia non potremo mai per davvero risolvere l’assai spinosa faccenda. Ecco come possiamo fin da ora correre ai ripari. Devi solo spostare la rotella.

Il trucco sta nell’abbassare

In sostanza basta che abbassiamo la temperatura di mandata della caldaia a 50°per quanto concerne il riscalamento mentre a 55° se parliamo dell’acqua. Così facendo, dati alla mano, riusciremo concretamente e realmente a risparmiare la bellezza di 100 euro all’anno. Ok, in realtà non sarà un cifrone ma comunque è già qualcosa.

E con la brutta aria che tira tuttora nel nostro Paese c’è comunque da rallegrarsi. Non per nulla la parola d’ordine rimane sempre e comunque cercare di risparmiare il più possibile, riuscendo comunque, e qui sta la grande sfida, a vivere una vita degna e serena per il nostro bene.