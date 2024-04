Con questo trucco in cucina puoi mettere da parte 50€ a settimana | Mangi a gratis senza accorgerti

Inizia a sorridere! Con questo scaltro trucco risparmi alla grande in cucina. Almeno 50 euro a settimana!

Parliamoci molto chiaramente, senza prendersi in giro nemmeno per un istante. Con la brutta, pardon, bruttissima aria che tira tuttora nel nostro Paese, non c’è di certo da dormire sonni tranquilli la notte su comodi e soffici guanciali la notte. Non per nulla la crisi, sia sociale che economica, è ancora fortissima.

E la cosa peggiore è che non accenna nemmeno minimamente a diminuire. E che dire dei rincari? Possiamo di certo affermare che sono stati e sono, per la verità, ancora tuttora a dir poco spaventosi. Ogni settore è stato intaccato da essi, compreso quello alimentare. E parliamo, riferendoci a quest’ultimo, di quello che sta maggiormente a cuore ai consumatori.

Del resto è necessario mangiare per poter campare, come si suol dire. Ergo, volenti o nolenti, ogni settimana dobbiamo necessariamente andare al supermercato per effettuare la classica spesa. Il punto è che con i prezzi che girano non è assai facile effettuarla. E per tentare di farlo meglio puntiamo maggiormente ai discount.

Cucina, con poche dritte risparmi sulla spesa e non solo

Tra l’altro le varie catene, con i loro numerosissimi punti vendita, stanno spopolando ovunque nel nostro Paese. In ogni caso valgono sempre le dritte di preparare una mirata lista della spesa, prima di andare in negozio, nonché di seguirla passo dopo passo. Bene è anche non farsi allettare eccessivamente dalle super offerte che talvolta tali non sono.

Ottimo è anche non servirsi del carrello se dobbiamo acquistare poche cose. Difatti saremo in quel caso propensi a fare maggiori acquisti visto che è tanto ampio. Evitiamo poi di portare con noi i nostri bimbi che sono attratti da ciò che è pubblicizzato e di riflesso caro. Infine, se vogliamo risparmiare anche in cucina facciamo così.

Non gettare gli avanzi

In primis congeliamo il cibo che sappiamo di non riuscire a consumare a stretto giro ben prima che scada o sia messo male. Inoltre facciamo vivere maggiormente quando ci troviamo ai fornelli la fantasia. E per farlo possiamo dare adito a tante foodblogger, tra cui la mitica Benedetta Rossi, che ci insegnano anche a come non sprecare il cibo.

In sostanza possiamo mettere in atto, anche con una certa disinvoltura, le classiche ricetta svuota frigo, così come altre che ci aiutano a non gettare nel cestino gli avanzi di un pranzo o di una cena. Alcune possono essere molto particolari mentre altre molto più conosciute, come i classici arancini di riso, creati con il risotto avanzato.