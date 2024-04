Furti in casa: addio per sempre con il trucco della vernice | Sta già spopolando

Furti nelle abitazioni ciao ciao! Con il trucchetto della vernice risolvi in men che non si dica l’odiosa faccenda.

Con la brutta, pardon, bruttissima aria che tira nel nostro Paese non c’è indubbiamente da dormire sonni tranquilli e pacifici su comodi e soffici guanciali la notte. Non per nulla la crisi, sia sociale che economica, è ancora fortissima. E la cosa più allarmante è che non accenna, nemmeno minimamente a diminuire.

I rincari poi sono all’ordine del giorno e sono ancora spaventosi. Hanno toccato in profondità tutti quanti i settori, compreso quello alimentare. E così anche solo andare a fare la spesa al supermercato una volta a settimana sta diventando per tantissime famiglie italiane un’impresa a dir poco titanica.

E poi ci sono anche tante altre spese alle quali bisogna adempiere. Parliamo sia di quelle fisse che variabili, così come di quelle impreviste che capitano nei momenti più sbagliati. Nel contempo il lavoro è sempre meno e aumentano a gogo le truffe, così come i furti in appartamento. E ora pare con la primavera in corso e l’estate alle porte potranno aumentare ancora di più.

Furti in casa addio con il trucco della vernice

E con il fatto che siamo sempre più attivi sul Web e in particolare sui Social, le cui piattaforme pullulano ovunque come funghi su un prato dopo un’intensa giornata di pioggia, ora i malviventi riescono a studiarci meglio, venendo a conoscenza dei fatti nostri, dunque anche delle nostre abitudini, dei nostri gusti, nonché dei classici talloni d’Achille.

Dunque anche prima di tentare di fregarci con truffe online che, dati e sondaggi alla mano, sono sempre più numerose, possono anche pensare di come derubarci in casa nostra, sapendo quando non ci siamo o ci assentiamo per diversi giorni tramite la pubblicazione di nostre foto e vari post. Ora però possiamo frenare i furti con il trucco della vernice. Ecco di che cosa si tratta.

Con questa videocamera puoi stare al sicuro

Parliamo, in poche parole, di una videocamera di sicurezza, denominata esattamente PaintCam Eve, che è in grado non solo di mettere in atto il riconoscimento facciale ma anche di sparare letteralmente vernice oppure di gas lacrimogeni contro coloro che, a suo avviso, possono risultare potenziali ladri o comunque persone in ogni caso pericolose.

Tuttavia ciò è possibile grazie alla presenza della super chiacchierata e, per certi versi, contestata Intelligenza Artificiale. Resta comunque il fatto che in molti non siano affatto convinti che il funzionamento di tale strumento sia così interessante e soprattutto lecito. E molti sui Social sentenziano che con essa potrebbe sembrare di vivere in un film western.