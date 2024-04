Prima di andare in vacanza ricordati di staccare questo interruttore | Consumi il 20% in meno

Se stai per andare via per diversi giorni stacca assolutamente questo interruttore. Risparmio garantito.

Ci siamo, orami il ponte del 25 Aprile è quasi giunto e molti ne approfitteranno per organizzare dei giorni di vacanza. Altri ancora lo faranno in vista del 1 Maggio. E pian piano si inizia a pensare concretamente alle vacanze estive. Del resto, sia come l’agenda che il calendario ci insegnano, la stagione più magica e divertente dell’anno è alle porte.

Fatto sta che con la brutta aria che tira nel nostro Paese i soldini da investire in tale direzione sono decisamente molto pochi. Tra l’altro gli stabilimenti balneari hanno alzato di molto la cresta così come i costi da sostenere per i viaggi in aereo. Insomma, la situazione non è decisamente facile da gestire.

Anche perché, parliamoci molto chiaramente, la crisi è ancora fortissima e non accenna nemmeno minimamente a diminuire. E che dire dei rincari? Di certo possiamo affermare che sono stati, e che per la verità sono ancora, pazzeschi. La cosa più grave poi è che hanno toccato nel profondo tutti quanti i settori.

Bollette sempre più care e rincari in rialzo

Quello che ci sta maggiormente a cuore è quello alimentare. Non per nulla dobbiamo necessariamente mangiare per poter, come si suol dire, campare. Ergo, volenti o nolenti, dobbiamo andare a fare la spesa al supermercato almeno una volta a settimana. E per cercare di risparmiare puntiamo per lo più ai discount.

Fatto sta che sono tante altre le spese alle quali dobbiamo pensare. Ci sono quelle fisse, quelle variabili e quelle impreviste. E soprattutto ci sono le bollette, in particolare quella del gas e dell’energia elettrica, che sono andate alle stelle. Tuttavia se vogliamo risparmiare qualcosa in tale direzione, quando andiamo in vacanza stacchiamo assolutamente questo pulsante.

Se vai in vacanza stacca il frigo dalla corrente

Siamo abituati a sentir dire che l’unico elettrodomestico che non possiamo mai e poi mai staccare dalla presa di corrente al fine di permettergli di adempiere come si deve alla sua funzione primaria, ovvero quello di conservare con cura il cibo che ci poniamo al suo interno, sia il caro frigorifero. Non per nulla rimane accesso e in funzione fin da quando lo installiamo nella nostra cucina.

Fatto sta che consuma un botto, soprattutto se parliamo di uno non innovativo e ad alto risparmio energetico. Dunque, se andiamo via per diversi giorni, dopo averlo accuratamente svuotato, possiamo tranquillamente scollegarlo dalla presa della corrente o dalla ciabatta in cui è collegato, quindi spegnere in tal caso pure essa. Risparmieremo così parecchi soldini in bolletta.